Zondag in 'Podium Klassiek': Lucia Horsch & Cameron Shahbazi

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen blokfluitist Lucie Horsch, countertenor Cameron Shahbazi, jonge pianisten Yulianna Beziazychna, Sofiia Dorosh en Ivan Petrenko, Gvetadze-Saeijs-Bogdanović Trio, en Fuse!

Lucie Horsch weet al jaren het publiek te betoveren met haar blokfluit, maar laat op haar nieuwste album wederom zien hoe fris én melancholisch de blokfluit kan klinken. Ze ging de samenwerking aan met musici uit alle windstreken, waaronder onze huisband Fuse. Een gouden combinatie!

De Iraans/Canadese countertenor Cameron Shahbazi is een rising star in de operawereld. Hij komt in 'Podium Klassiek' zijn steun betuigen aan de protesten tegen het regime in Iran die al maanden voortduren. In Podium Klassiek zingt hij het lied ‘Black Is The Color Of My True Love’s Hair’ van Nina Simone en een prachtige aria van Händel.

Jonge Helden zijn 3 jonge getalenteerde pianisten van de Davidsbündler Academy, een school voor jong talent in Den Haag opgericht door de Oekraïense pianist Anna Fedorova en haar ouders Tatiana en Boris Fedorov. Zij kwamen bij het begin van de Russische invasie halsoverkop uit Kiev naar Amsterdam en namen een groot deel van hun pianoleerlingen mee. Podium Klassiek neemt een kijkje op de school in Den Haag. In de uitzending speelt Yulianna Beziazychna (8) muziek uit Children’s Corner van Debussy, en Sofiia Dorosh (14) en Ivan Petrenko (14) spelen de Hongaarse Dans nr. 5 voor piano vierhandig van Brahms.

Het Gvetadze-Saeijs-Bogdanović Trio bestaat uit pianist Nino Gvetadze, violist Frederieke Saeijs en cellist Maja Bogdanović. Op hun repertoire staat o.a. het geliefde 1e pianotrio van Johannes Brahms. In 'Podium Klassiek' spelen ze het prachtige begin van het eerste deel.

Mike Boddé wil meer aandacht voor Nederlandse componisten en heeft de kijkers van 'Podium Klassiek' onlangs opgeroepen om tips aan te dragen. Een van de tips ging over de Nederlandse componist Joannes Josephus Viotta. Deze schreef in de 19e eeuw volksliedjes als 'De Zilvervloot' en 'Zie de maan schijnt door de bomen'. Maar Mike werd erop gewezen dat hij ook serieuze klassieke muziek schreef. In Podium Klassiek speelt Mike een van zijn Mazurka’s.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 27 november van 18.15 tot 19.15 uur op NPO 2.