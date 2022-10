Zondag in 'Podium Klassiek': Leonard Elsenbroich & 3VIOLAS

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen cellist Leonard Elsenbroich, Dokwerk Saxophone Quartet, 3VIOLAS, Quinteto Respiro, en Fuse!

De Duitse cellist (en dirigent) Leonard Elsenbroich is te gast bij de Cello Biënnale in Amsterdam. Hem veelzijdig noemen is een understatement. Naast een breed cellorepertoire opgebouwd en concerten gegeven te hebben met de grote orkesten in de wereld richtte hij in 2012 ook het Orquesta Filarmonica de Bolivia op, dat bestaat uit jonge musici uit de kansarme wijken van het land. Sindsdien is Elsebroich steeds meer gaan dirigeren, met name in Zuid-Amerika. Daar wil Floris meer over weten.

Het topensemble 3VIOLAS bestaat uit de altviolisten Hessel Moeselaar, Floris Faber en Geerten Feller. De drie mannen spelen eigen composities die zweven tussen de genres klassiek, pop, filmmuziek en minimal music. In een van hun nieuwe projecten gaat 3VIOLAS samenwerken met experimental visual artist Vincent Rang. Ze laten zich daarbij inspireren door het groeien van een boom.

Als jonge helden ontvangen we deze week het Dokwerk Saxophone Quartet. De vier leden komen uit vier verschillende hoeken van de wereld en hebben elkaar in het cultureel diverse Amsterdam gevonden. Ze hebben in Portugal een grote prijs gewonnen en mogen daarom hun debuut-cd maken. In 'Podium Klassiek' komen ze zich presenteren met opzwepende muziek van De Falla.

Het Frans/Zwitserse tangokwintet Quinteto Respiro komt naar Nederland voor een aantal concerten. Op het programma natuurlijk veel muziek van Astor Piazzolla, maar het kwintet van klarinet, viool, contrabas, bandoneon en piano heeft zich onlangs ook gestort op de Schilderijententoonstelling van Modest Moessorgski, een hoogtepunt uit de Russische Romantiek van de 19de eeuw. In 'Podium Klassiek' horen we een voorproefje.

En Fuse is er weer! Het huissextet van 'Podium Klassiek' is gefascineerd geraakt door het enige echte popidool uit de klassieke muziek: de Amerikaanse componist Eric Whitacre. Whitacre schrijft toegankelijke koormuziek die wereldwijd met veel enthousiasme wordt uitgevoerd. Hij is ook bekend van een project met een virtueel koor, dat bestaat uit zangers uit de hele wereld die vanuit huis via een videoverbinding samenzingen. Fuse speelt een van zijn topstukken: Sleep.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 16 oktober van 18.15 tot 19.15 uur op NPO 2.