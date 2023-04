Zondag in 'Podium Klassiek': Jenny Arean en Gabriela Montero

Floris Kortie en Mike Boddé ontvangen zangeres Jenny Arean, pianist Gabriela Montero, dirigent en arrangeur Rolf Verbeek, Camerata RCO, Dudok Quartet Amsterdam, contrabassist James Oesi, zangeres Isabel Pronk, violist Valentine Blangé, cellist Laurence Gaudreau en pianist Vera Kooper.

Mike Boddé is al zijn hele leven fan van Jenny Arean. Haar lied De Mooie Dingen is zijn favoriet. In 'Podium Klassiek' krijgt Mike nu de eer om Jenny Arean in dit lied te begeleiden!

Te gast is de wereldberoemde Venezolaanse pianiste Gabriela Montero. Zij is behalve een meesterlijk vertolker van klassieke werken ook een groot improvisatietalent. Gabriela Montero staat er om bekend dat ze haar publiek ter plekke om muzikale thema’s vraagt, waar zij dan al improviserend een compleet nieuw stuk van maakt.

De jonge Nederlandse dirigent Rolf Verbeek is al van jongs af aan verslingerd aan de muziek van Anton Bruckner. Omdat je minstens 80 musici nodig hebt om zijn symfonieën te kunnen uitvoeren, maakte Rolf een bewerking van zijn meeslepende 6e symfonie voor slechts 10 musici van Camerata RCO. Hij ontving recent voor deze bewerking de fameuze Kersjesprijs. In 'Podium Klassiek' speelt Camerata RCO o.l.v. Rolf Verbeek het meeslepende slot van het eerste deel.

Jonge Held is deze week zangeres Isabel Pronk. Ze studeert klassiek zang aan Codarts Rotterdam en heeft een grote liefde voor tangomuziek. Begeleid door violiste Valentine Blangé, celliste Laurence Gaudreau en pianiste Vera Kooper zingt ze het beroemde lied Yo Soy Maria van Astor Piazzolla.

Het Dudok Quartet en contrabassist James Oesi spelen hemelse muziek van Jean-Philippe Rameau: Entrée de Polymnie uit zijn opera Les Boréades.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 23 april van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.