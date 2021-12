Zondag in 'Onze Boerderij': Toekomstdromen

Staat de consument er weleens bij stil dat wanneer 'ie een glas melk drinkt of een bakje yoghurt eet daar altijd een kalfje voor is geboren? Een koe geeft pas melk als ze een kalf heeft gekregen. In Nederland worden jaarlijks zo'n 1,5 miljoen kalfjes geslacht: stierkalfjes en het overschot aan vaarskalfjes die niet op de boerderij kunnen blijven.

Het vlees is voornamelijk bedoeld voor de export omdat in Nederland weinig kalfsvlees wordt gegeten. Yvon Jaspers praat met kalverhouders Bert en Trees over hun passie voor de kalveren en het werk op de boerderij. Het jonge gezin kreeg een flinke klap door corona: de export viel voor een groot deel weg en ze besloten het bedrijf te verkopen. Hoe moeten zij verder?

Boerenzonen Bart en Tom groeien op op het melkveebedrijf van hun ouders in Twente. Wanneer ze naar de Randstad trekken om te studeren zien ze daar hoe de soy-lattes en plantaardige zuivel hun opmars maken. Ze besluiten zelf soja te gaan verbouwen op het land van hun ouders om hun eigen plantaardige melk te produceren. En dat valt nog niet mee.

Yvon begon jaren geleden aan 'Onze Boerderij' omdat ze wilde weten welke keuzes boeren moeten maken, of het echt zo leuk en romantisch is als ze altijd denkt. Het is tijd om de opgedane kennis in de praktijk te gaan brengen. Ze vraagt buurboer Gijsbert om hulp.

'Onze Boerderij', zondag 12 december om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.