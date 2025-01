Zondag in 'KRO-NCRV Kruispunt': Bruid van Jezus

Raquel uit Wageningen was 17 jaar toen ze intrad bij de Blauwe Zusters in een slotklooster in ItaliŽ. Nu doet ze haar eerste geloften en wordt ze bruid van Christus. Ze belooft kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Wat brengt Raquel tot deze radicale keuze?

De Nederlandse Raquel was 17 jaar oud toen ze intrad bij de omstreden Blauwe Zusters in een slotklooster in Italië. Na een jaar als postulant te hebben meegelopen ontving ze haar nieuwe naam: Maria Bruid van de Heilige Geest. Inmiddels is ze 19 jaar oud en nu doet ze haar eerste geloften. Ze wordt bruid van Christus en belooft kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Familie en vrienden zijn ervoor naar Italië afgereisd. De ceremonie heeft veel weg van een bruiloft.

Blauwe Zusters

De Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, vooral bekend als Blauwe Zusters, zijn een nieuwe congregatie, gesticht in 1988 als tegenhanger van de mannelijke congregatie Het Instituut van het Mensgeworden Woord, opgericht door de Argentijnse priester Carlos Buela. Ze dragen een grijs onderkleed. De scapulier en sluier zijn blauw. De novicen dragen een witte sluier.

Na het voltooien van de opnames voor deze uitzending werd bekend dat de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará door het Vaticaan onder curatele zijn gesteld. Een zuster van een andere congregatie zal de Dienaressen namens de paus gaan leiden. Zij gaat vooral kijken naar de manier waarop de congregatie wordt geleid en nieuwe zusters worden aangenomen en religieus gevormd. De Dienaressen laten in een reactie weten: 'Wij hebben dit nieuws ontvangen en vragen om de genade om trouwe dochters van de Kerk te blijven en door Haar Christus te blijven dienen in de missies die aan het Instituut over de hele wereld zijn toevertrouwd.'

