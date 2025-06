Zondag in 'Frontlinie': het complot tegen Zuid-Afrika

Waarom maakt president Donald Trump zich zo boos over Zuid-Afrika? Wie fluistert hem in? En welk geopolitiek spel bleef verborgen tijdens de veelbesproken ontmoeting tussen de staatshoofden van de Verenigde Staten en Zuid-Afrika in het Witte Huis?

In een nieuwe aflevering van 'Frontlinie' reist journalist Bram Vermeulen naar Zuid-Afrika en onderzoekt hij de motieven achter Trumps obsessie met het land. Hij spreekt er onder anderen met Errol Musk, de vader van de rijkste man ter wereld.

In de afgelopen dertig jaar was Zuid-Afrika altijd Amerika’s trouwste partner op het Afrikaanse continent. Maar sinds zijn aantreden bevroor Trump honderden miljoenen dollars aan hulp en zette hij de Zuid-Afrikaanse ambassadeur de Verenigde Staten uit. Hij loog dat er een ‘witte genocide’ gaande is in Zuid-Afrika en bood tientallen witte Zuid-Afrikanen een vluchtelingenstatus aan.

Bram Vermeulen reist in deze nieuwe 'Frontlinie' naar zijn voormalige standplaats Zuid-Afrika en onderzoekt waarom Trump zo geobsedeerd is door het land. Hij spreekt er onder anderen Errol Musk, de vader van rijkste man ter wereld: de van oorsprong Zuid-Afrikaanse Elon Musk die Trump aan zijn verkiezingsoverwinning hielp.

Bram gaat ook langs bij een groep witte Afrikaner influencers die sociale media gebruiken om samenzweringstheorieën over Zuid-Afrika te verspreiden. En hij bezoekt het vooraanstaande advocatenteam dat namens Zuid-Afrika de veelbesproken aanklacht tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft gedaan. Die aanklacht lijkt een gevoelige snaar te hebben geraakt in Washington.

'Frontlinie - Het complot tegen Zuid-Afrika', zondag 29 juni om 22.10 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.