Zondag in 'De Vuilnisman': waar rook is, is rotzooi

Geen sector is zo licht ontvlambaar als de afvalsector. De afgelopen drie jaar brak er in Nederland ruim tweehonderdveertig keer brand uit bij vuilverwerkers.

Het gaat dan vooral om het soort afval dat door de industrie zelf geen afval genoemd wordt, maar grondstof. Materialen die in het kader van onze duurzame ambities gerecycled zouden moeten worden.



Wat is hier aan de hand? In deze aflevering probeert Teun te achterhalen waarom zoveel van onze rommel in rook opgaat en stuit op een gekke kronkel in het systeem. De afvalsector wijst met de beschuldigende vinger naar de burger. Die zou het afval niet goed scheiden. Maar Teun komt erachter dat het blazoen van de bedrijven zelf ook niet brandschoon is. In de afvalwereld gaan de baten vaak voor de kosten uit. Hoe meer afval een bedrijf inneemt, hoe meer het verdient. En dat is niet bepaald bevorderlijk voor de brandveiligheid.



