Zondag in 'De Sociëteit': protesten in Iran en het boek Antiboy

Een inclusieve talkshow: 'De SociŽteit' (#DS). De talkshow waarin Ajouad El Miloudi wekelijks unieke gasten met bijzondere verhalen ontvangt en de actualiteit doorneemt op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied.

Protesten in Iran

Na de dood van de tweeëntwintigjarige Masha Amani is Iran in rep en roer. Amani overleed op 16 september nadat zij in Iran werd opgepakt door de zogeheten moraliteitspolitie. Sindsdien neemt de onrust in Iran alleen maar toe en komen protestanten in opstand tegen het strenge regime. Wereldwijd wordt er steun betuigd aan de Iraanse protestanten en barst de discussie over vrouwenrechten los. Iran-deskundige Peyman Jafari en directeur WO-MEN Laila Ait Baali bespreken de situatie in Iran. Wat voor effecten gaan de protesten hebben?

Aan tafel: Iran-deskundige Peyman Jafari en directeur WO-MEN Laila Ait Baali

Antiboy: het boek over vrijheid in verandering

In zijn nieuwe boek Antiboy gaat schrijver Valentijn Hoogenkamp opzoek naar de vrijheid om zichzelf te mogen zijn. Volgende week ligt het boek in de winkels, maar deze zondag schuift Valentijn al bij ons aan voor een openhartig gesprek over zijn transitie en de vrijheid vinden in verandering.

Aan tafel: auteur Valentijn Hoogenkamp

De nieuwe theatershow Absurd

Binnenkort staat de cabaretier Nabil Aoulad Ayad weer op het toneel met zijn nieuwe theatershow Absurd. In deze show staat de wereld centraal en vraagt Nabil zichzelf af of hij de gekke man is in een normale wereld of juist andersom. Want hoe absurd is de wereld waarin we leven? Zondag schuift Nabil bij ons aan en licht hij een tipje van de sluier op.

Aan tafel: cabaretier Nabil Aoulad Ayad

'De Sociëteit', zondag 2 oktober om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.