Zondag in 'De Sociëteit': de klimaattop in Egypte, Sinan Çankaya en de Netflixserie 'Mo'

De klimaattop

Volgende week is het Nationale Klimaatweek en op 6 november start de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. Bij deze klimaatconferentie gaan de wereldleiders met elkaar rond de tafel om te onderhandelen over klimaatambities. Eén van de belangrijkste punten is het bedrag dat naar ontwikkelingslanden moet gaan omwille van alle natuurrampen. Nemen de welvarende nu eindelijk hun verantwoordelijkheid?

Aan tafel: klimaatwetenschapper Pieter Pauw en klimaatambassadeur Laura de Vries

Sinan Çankaya over zijn boek 'November'

Aankomende maand is het in de boekenreeks 'De Maanden' de beurt aan auteur en antropoloog Sinan Çankaya met het boek 'November'. Dit eerste fictieboek van Sinan Çankaya is geschreven uit het perspectief van een witte man die zich staande probeert te houden in een op hol geslagen wereld. Hoe kan hij betekenis geven aan de wereld om hem heen, samenleven en de liefde?

Aan tafel: auteur Sinan Çankaya

De Netflixserie 'Mo' over het leven van een immigrant zonder papieren

De Netflix-comedyserie 'Mo' gaat over het dagelijks leven van Mo, een Palestijnse jongen in Houston die zonder verblijfspapieren toch wat zijn leven probeert te maken. Het fictieve verhaal kent grote overeenkomsten met het echte leven van de komiek en hoofdrolspeler Mohammed Amer. Filmjournalist Omar Larabi bespreekt met ons waarom deze serie niet alleen voor de komiek, maar voor vele mensen een grote herkenning is.

Aan tafel: filmjournalist Omar Larabi

'De Sociëteit', zondag 30 oktober om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.