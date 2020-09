Zondag in 200ste 'Podium Witteman': Marjolijn van Heemstra

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt in deze 200ste uitzending theatermaakster Marjolijn van Heemstra, sopraan Laetitia Gerards, de winnaar van het Koninklijk Concertgebouw Concours, The Rosenbergs, en muzikantencollectief Pynarello.

De gast van Pauls Jonge Helden is nog onbekend. Uitgenodigd is de kersverse winnaar van het Koninklijk Concertgebouw Concours, waarvan de finale op zondagmiddag, vlak voor de uitzending, plaatsvindt. Zeven jonge musici tussen 10 en 14 jaar oud strijden om de titel en de winnaar komt meteen na de prijsuitreiking naar de studio.

Theatermaker Marjolijn van Heemstra brengt samen met muzikantencollectief Pynarello een nieuwe voorstelling op de planken over de twee Voyager-ruimtesondes. Marjolijn is gefascineerd geraakt door het verhaal van de Gouden Plaat die in 1977 met de sondes de ruimte in werd gestuurd. Op die plaat staan o.a. foto’s, geluiden en muziek, een soort flessenpost van de aarde. Het roept bij Marjolijn de vraag op: hoe willen wij herinnerd worden? En ook, moet die plaat niet een update krijgen? Pynarello heeft er gloednieuwe muziek bij gecomponeerd.

In deze feestelijke uitzending zijn ook The Rosenbergs te gast. Dit trio van twee gitaren en contrabas is gevormd door jongere familieleden van het fameuze Rosenberg Trio. Maar inmiddels behoren ook The Rosenbergs tot de top van de Gypsy Jazz. In 'Podium Witteman' spelen ze o.a. een razend virtuoze versie van de Badinerie van J.S. Bach.

Floris Kortie gaat op zoek naar de meest trouwe kijkers van 'Podium Witteman'. Wie zit er week in week uit met bord op schoot voor de buis? En wie heeft toen het beste opgelet? Floris speelt met deze fans een quiz met hoogtepunten uit 200 uitzendingen.

Speciaal voor deze 200ste uitzending neemt Mike Boddé sopraan Laetitia Gerards mee, voor een virtuoos jubileumlied.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.15 uur.

'Podium Witteman', zondag 20 september van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.