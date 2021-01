Zondag bij MAX: 'Henk Poort: Ik ben mijn lied'

Op zondag 3 januari zendt MAX de registratie uit van de theatervoorstelling van Henk Poort. In 'Ik ben mijn lied' vertelt de musicalacteur en operazanger persoonlijke verhalen en zingt hij nummers uit zijn omvangrijke repertoire.

Bij de één is Henk Poort bekend als musicalacteur, bij de ander als operazanger. Maar één ding staat vast: weinigen in de wereld maken met zoveel gemak de overstap van musical naar opera-aria. Minder bekend is dat Henk Poort ook een boeiend verhalenverteller is. In 'Ik ben mijn lied' zingt hij nummers uit zijn omvangrijke repertoire (musical, operette, opera en pop) en kruipt hij in de huid van kleurrijke personen uit zijn verleden. Hij vertelt over het leven in de Jordaan, waar de opera's luidkeels werden meegezonden. Henk laat ons, volledig coronaproof, kennismaken met de Jordaanse 'omes' die ongevraagd hun levenslessen aanboden en gunt iedereen een kijkje achter de schermen in de wereld van musical en opera.

Henk Poort: 'In deze tijd, waarin we niet of nauwelijks naar het theater kunnen, is vermaak ontzettend belangrijk. Ik ben blij dat ik mijn theaterprogramma op deze manier tóch aan een groot publiek kan presenteren. Hopelijk kunnen mensen door te kijken even ontspannen en alles vergeten.'

'Henk Poort: Ik ben mijn lied', zondag 3 januari om 12.10 uur op NPO 1.