'Zin in Zappelin' weer van start

De buurtbewoners van 'Zin in Zappelin' weten van elke dag een feestje te maken. De kinderen die op bezoek komen, worden getrakteerd op een spannend voorleesverhaal, leren over dieren of verbazen zich over goocheltrucs.

En natuurlijk wordt er ook gedanst. Dans je thuis of op school ook mee?

Buurvrouw Rian vertelt over haar avontuur in Spanje. Tijdens haar vakantie kwam ze erachter dat ze de verkeerde koffer bij zich had. Hoe loopt dit af? De Handige Handen maken een waanzinnige Roef de giraf traktatie, goochelaar Steven Kazàn doet de tennisballen truc en Buurman Ron danst de stopdans.

'Zin in Zappelin', maandag 5 januari om 07.05 uur op NPO Zappelin.