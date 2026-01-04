'Zin in Zappelin' weer van start

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 4 januari 2026
De buurtbewoners van 'Zin in Zappelin' weten van elke dag een feestje te maken. De kinderen die op bezoek komen, worden getrakteerd op een spannend voorleesverhaal, leren over dieren of verbazen zich over goocheltrucs.

En natuurlijk wordt er ook gedanst. Dans je thuis of op school ook mee?


Buurvrouw Rian vertelt over haar avontuur in Spanje. Tijdens haar vakantie kwam ze erachter dat ze de verkeerde koffer bij zich had. Hoe loopt dit af? De Handige Handen maken een waanzinnige Roef de giraf traktatie, goochelaar Steven Kazàn doet de tennisballen truc en Buurman Ron danst de stopdans.

'Zin in Zappelin', maandag 5 januari om 07.05 uur op NPO Zappelin.


Zin in Zappelin op tv
Maandag 5 januari 2026 om 07u05  »
NPO 3
Maandag 5 januari 2026 om 07u23  »
NPO 3
Maandag 5 januari 2026 om 07u36  »
NPO 3
Maandag 5 januari 2026 om 07u55  »
NPO 3
Maandag 5 januari 2026 om 11u10  »
NPO 3
'Badgast' (KRO-NCRV)

De Belgische duiker Vince arriveert met zijn vijftienjarige dochter Zoë op Terschelling voor wat een onschuldige vader-dochtervakantie lijkt. De zomer die hen dichter bij elkaar moest brengen, neemt een andere wending op Terschelling. Want achter zijn glimlach schuilt een geheim: hij is met een missie naar Terschelling gekomen.

'Badgast', om 21.20 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

  • 13:30
    Sporza op zondag
    06:00
    Mr. Magoo
  • 15:55
    Planet Earth III
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 16:05
    Draken: Rijders van Berk
    06:00
    Tik Tak
  • 14:55
    The Sound of Music
    01:00
    Geen uitzending
  • 14:10
    Speed 2: Cruise Control
    02:20
    Geen uitzending
  • 15:25
    Annie
    01:00
    Geen uitzending
  • 16:00
    Baywatch
    01:50
    Geen uitzending
  • 15:55
    On the Twelfth Day of Christmas
    01:40
    JOE XMAS
  • 15:40
    Joe
    01:05
    Geen uitzending
  • 15:45
    Blind Gekocht
    02:10
    Play kerst haardvuur 2025
  • 16:05
    C.S.I. New York
    01:10
    Fire Country
  • 15:50
    Two and a Half Men
    01:20
    The First 48 Presents Critical Minutes
  • 15:35
    Christmas at Maple Creek
    02:05
    Play kerst haardvuur 2025
  • 15:25
    Homicide for the Holidays
    01:00
    C.S.I. New York
  • 15:45
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:04
    Hallo Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 16:00
    Bon Appetit
    01:05
    Tot op de Graat
  • 15:30
    Grantchester
    01:10
    London Kills
  • 14:15
    The Secret Life of Walter Mitty
    00:40
    NCIS
  • 15:35
    Frans & Mariska, Stellen op de Proef
    01:04
    NOS Journaal
  • 16:00
    Zentijd
    01:25
    Nieuwsuur
  • 15:25
    Hein Marathon
    01:15
    NOS Studio Sport