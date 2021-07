Zes gloednieuwe premières op BBC First in augustus

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender, zendt in augustus maar liefst zes nieuwe premières uit. 'Mad Dogs' S1, 'What Remains' en 'The Syndicate' S4 worden voor het eerst in de Benelux uitgezonden, en de series 'Prey', 'Silent Witness' S14 en 'Romeo and Juliet' worden zelfs voor het eerst op BBC First uitgezonden.

De vierdelige en BAFTA-genomineerde serie 'Mad Dogs' is een donker komisch verhaal over vriendschap dat zich afspeelt op het pittoreske eiland Mallorca. De reünie van een groep vrienden verandert in een nachtmerrie gevuld met leugens, bedrog en moord.

Fans van misdaaddrama's komen aan hun trekken in 'What Remains', een klassieke detectieveserie. Wanneer een jong koppel het lichaam van een jonge vrouw op hun zolder vindt, wordt Detective Inspector Len Harper (David Threlfall) opgeroepen om de zaak te onderzoeken. Het probleem is dat niemand wist of zelfs maar meldde dat de vrouw al meer dan twee jaar werd vermist. Len is echter vastberaden om het geheim van haar dood te ontrafelen.

In seizoen 4 van 'The Syndicate', worden we opnieuw in een klassieke 'kat en muis' thriller gegooid. De banen van het personeel van Woodvale Kennels staan op het spel. Uiteindelijk krijgt iemand van het syndicaat een winnend lot in handen en kan hen zo van de financiële ondergang redden. Krijgt de rest van het team waar ze recht op heeft of houdt de persoon in kwestie de winst voor zichzelf?

Een ander misdaaddrama, 'Prey', volgt Detective Sergeant Marcus Farrow (John Simm; 'Life on Mars', 'Mad Dogs'). Farrow wordt beschuldigd van moord en alle bewijzen richten naar hem. Bij een onverwachte gelegenheid ontsnapt hij uit hechtenis en gaat op de vlucht. Slaagt hij erin om de waarheid te achterhalen voordat hij gevonden wordt? Een spannende, snelle misdaadthriller die je op het puntje van je stoel houdt.

'Romeo and Juliet' is een opmerkelijke film van 90 minuten waarin toneel en film elkaar ontmoeten. Drie weken lang werd het toneelstuk van Shakespeare gefilmd in het National Theatre, in een tijd dat het theater niet toegankelijk was voor het publiek. Een prachtige vertolking van deze tragische romance met in de hoofdrollen Josh O'Connor ('The Durrells', 'The Crown' S3) en Jessie Buckley ('Chernobyl', 'Judy').

Tot slot zien we ook nog het 14de seizoen van de vaste favoriet, 'Silent Witness'. Vijf spannende tweedelige verhalen, die elke vrijdag- en zaterdagavond te zien zijn op BBC First.

'Mad Dogs' gaat in première bij BBC First op 6 augustus om 20.00 uur

In 'Mad Dogs' komt een groep oude vrienden terug samen. Woody (Max Beesley), Quinn (Philip Glenister), Baxter (John Simm) en Rick (Marc Warren) zijn al vrienden sinds de middelbare school. Het vijfde lid van de bende, Alvo (Ben Chaplin), woont in Mallorca, waar hij fortuin heeft gemaakt met onroerend goed.

Nu in de 40, een mix van single, getrouwd en gescheiden, wordt de bende uitgenodigd in Alvo's villa om zijn pensioen te vieren. Hun reis verloopt echter niet zoals gepland en neemt een duistere wending wanneer de vakantie uitdraait in een nachtmerrie van leugens, bedrog en moord. Mad Dogs is een donker komisch verhaal over vriendschap die op de proef wordt gesteld door een onvoorstelbare reeks gebeurtenissen.

'What Remains' gaat in première bij BBC First op 30 augustus om 21.00 uur

Wanneer Michael (Russell Tovey) en zijn hoogzwangere partner Vidya (Amber Rose Revah) intrekken in hun nieuwe appartement op Coulthard Street, ontdekken ze het stoffelijk overschot van Melissa Young (Jessica Gunning) verborgen in de dakgoot. Hoewel ze niet zo geregistreerd stond, werd ze al meer dan twee jaar vermist.

In zijn laatste week voor zijn pensioen wordt Detective Inspector Len Harper (David Threlfall) aangewezen om de zaak verder te onderzoeken. De zaak zou vrij gemakkelijk opgelost moeten zijn: er is geen teken van worsteling, geen zelfmoordbrief en geen motief voor moord. Echter, gedesillusioneerd en bang voor de eenzaamheid die pensionering met zich mee zal brengen, weigert Len Melissa's dood onbeantwoord te laten. Hij geeft de overleden Melissa de aandacht die ze tijdens haar leven heeft gemist. Len is vastberaden om de geheimen te ontrafelen die achter de deuren van Melissa's buren in Coulthard Street verborgen liggen.

'The Syndicate' seizoen 4 gaat in première bij BBC First op 10 augustus om 21.00 uur

Wanneer de eigenaars van Woodvale Kennels aankondigen dat ze het bedrijf gaan verkopen aan een grote bedrijfsketen, ontstaat er paniek bij het personeel. Ze vrezen voor hun baan en beseffen dat ze door de verkoop wel eens zonder werk kunnen komen te zitten. Voor Keeley (Katherine Rose Morley), Jake (Kieran Urquhart), Roxy (Taj Atwal), Gemma (Liberty Hobbs) en Colette (Emily Head), die allemaal afhankelijk zijn van hun salaris om de maanden door te komen, is dit rampzalig.

Terwijl de toekomst van het personeel in twijfel wordt getrokken, lijkt de wekelijkse loterij de enige reddingslijn voor gokverslaafde Keeley. Wanneer ze het lot controleert bij de plaatselijke krantenhandelaar Frank (Neil Morrissey) en de machine afgaat, is ze door het dolle heen! Maar is het allemaal wel zo rooskleurig en zal het syndicaat uiteindelijk krijgen wat hun toekomt?

Zoals liefhebbers van 'The Syndicate' gewend zijn, is deze 'kat-en-muis' thriller doorspekt met komedie, pathos en veel drama.

'Prey' gaat in première bij BBC First op 9 augustus om 21.00 uur

Detective Sergeant Marcus Farrow, een graag geziene agent met een vrouw en twee kinderen, wordt aangetroffen op de plaats van een moord en al het bewijsmateriaal wijst naar hem. Gearresteerd en aangeklaagd, lijkt het lot van Farrow bezegeld. Wanneer hij de kans krijgt om te ontsnappen grijpt hij die met beide handen. Farrow is op de vlucht in Manchester en is nu zelf een crimineel in de straten die hij vroeger bewaakte. Hij zal echter niet opgeven tot hij de waarheid kent.

'Romeo and Juliet' gaat in première bij BBC First op 29 augustus om 21.00 uur

Romeo en Julia riskeren alles om samen te zijn. In weerwil van hun ruziënde families en terwijl het geweld om hen heen losbarst, jagen ze een toekomst van vreugde en passie na.

Deze gedurfde nieuwe film brengt de opmerkelijke backstage-ruimtes van het Britse National Theatre tot leven waarin verlangen, dromen en het lot met elkaar botsen.

In deze verfilmde versie van 'Romeo & Julia' spelen Jessie Buckley ('Chernobyl', 'Judy') en Josh O'Connor ('The Crown', 'God's Own Country') de hoofdrollen. Tamsin Greig ('Talking Heads', 'Episodes') speelt Lady Capulet en Lucian Msamati ('His Dark Materials', 'Gangs of London') de broeder. Andere leden van de cast zijn Fisayo Akinade van Cucumber (Mercurio), Deborah Findlay van The Split (de verpleegster), Shubham Saraf van Criminal (Benvolio), David Judge van My Brilliant Friend (Tybalt), Alex Mugnaioni van The Visit (Paris) en Ellis Howard van Catherine the Great (Sampson).

'Romeo and Juliet' werd gefilmd op één podium gedurende 17 dagen tijdens een wereldwijde pandemie. Dit waren de buitengewone omstandigheden waarin deze versie van Shakespeare's toneelstuk werd geproduceerd.

'Silent Witness' Series 14 gaat vanaf 20 augustus op vrijdagen en zaterdagen om 21.00 uur in première bij BBC First

Een meervoudig bekroonde Britse drama-klassieker over een team van forensisch pathologen dat moeilijke zaken oplost. Met altijd boeiende en fantasierijke scripts is 'Silent Witness' een van de meest succesvolle en langstlopende drama's van de BBC.

'Silent Witness' seizoen 14 bestaat uit vijf spannende tweedelige verhalen. Het nieuwe seizoen heeft een interessante diversiteit aan afleveringen die samenkomen in het hedendaagse Londen dat onder de loep wordt genomen.

'Silent Witness' heeft een krachtig concept waardoor de serie kan blijven doorlopen, namelijk dat mensen op eindeloos verschillende manieren en om eindeloos verschillende redenen sterven. Op voorwaarde dat er legitieme pathologische en forensische componenten zijn, is er geen verhaal dat de serie niet kan vertellen, geen thematische grens die niet kan worden verkend en geen emotioneel of wetenschappelijk terrein dat niet kan worden achterhaald.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In augustus kan je ook volgende series blijven volgen:

'Call the Midwife' S10, elke dinsdag om 21.00 uur tot 3 augustus

'Peaky Blinders' S4, elke woensdag om 21.30 uur tot 25 augustus

'Silent Witness' S13, elke vrijdag en zaterdag om 21.00 uur tot 14 augustus