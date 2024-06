'Zembla' zondag over adoptiebedrog

Onderzoek naar interlandelijke adoptie leidde tot onthullingen van vervalste dossiers, grootschalige fraude en zelfs het bestaan van babyfarms.

In 2021 gaven onderzoekers in een rapport aan te betwijfelen of een adoptiestelsel zonder misstanden wel kan bestaan. Ze adviseerden daarom om adopties tijdelijk te stoppen. Inmiddels heeft minister Weerwind besloten in de toekomst interlandelijke adoptie permanent te beëindigen. Kan adoptie tussentijds nog veilig gebeuren? En hoe is de situatie in Bulgarije, waar Roma-kinderen door diepgewortelde discriminatie vaker uit huis worden geplaatst en ter adoptie worden gesteld?

'Zembla: Adoptiebedrog, het einde?', om 22.08 uur bij BNNVARA op NPO 2.