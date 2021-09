'Zembla' over een eerlijke prijs voor ons eten

Ons eten is spotgoedkoop. Fijn voor de consument. Maar betalen we wel een eerlijke prijs voor ons eten? Boeren verdienen nauwelijks nog aan de productie van voedsel.

Ze zitten klem in een systeem van bodemprijzen en steeds hogere opbrengsten per hectare. Daardoor zijn ze onvoldoende in staat te verduurzamen. Ondertussen raakt de bodem uitgeput door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Biodiversiteit neemt in razend tempo af.

In deel 4 van de serie over de uitgeputte bodem, onderzoekt 'Zembla' de rol en verantwoordelijkheid van de supermarkten.

