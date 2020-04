'Zembla' over aanpak coronacrisis in België

'Zembla' over aanpak coronacrisis in BelgiŽ

In 'Zembla' aandacht voor de Belgische strijd tegen corona. Vlaamse onderzoeksjournalisten kregen aan het begin van de crisis een unieke kijk achter de schermen van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Ze liepen mee op de Eerste Hulp en Intensive Care en spraken uitgebreid met artsen en corona patiënten.

Daarnaast volgden ze de zoektocht van de gerenommeerde viroloog Johan Neyts naar een vaccin tegen het coronavirus. De viroloog van het Rega-Instituut in Leuven liet hen meekijken in de laboratoria waar men verwoed aan het testen is op proefdieren. Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor de Vlaamse viroloog omdat hij in het verleden succesvolle vaccins ontwikkelde met dezelfde technologie die hij nu gebruikt in de zoektocht naar een coronavaccin.

'Zembla', donderdag 9 april om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.