'Zembla' onderzoekt wat er mis is met deze generatie

Jong zijn zou de leukste tijd van je leven moeten zijn: studeren, experimenteren, het leven ontdekken. Maar uit onderzoek blijkt dat wereldwijd 1 op de 7 jongeren kampt met ernstige mentale problemen.

De coronapandemie heeft die problemen vergroot en nog zichtbaarder gemaakt. Onze 'prestatiemaatschappij', het toegenomen individualisme en het geloof in de maakbare mens spelen vaak een rol. De jongeren hebben last van stress, angsten, depressies en eenzaamheid. Ze maken zich zorgen over hun toekomst, hun studieschuld, het klimaat en de woningmarkt. Wat is er met deze generatie aan de hand? Wat maakt deze generatie anders dan vorige generaties?

'Zembla', donderdag 10 februari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.