'Zembla' onderzoekt protest tegen windmolenparken

De felle protesten van burgers tegen het almaar groeiende aantal windmolenparken in Nederland nemen toe. Om de klimaatdoelen te halen komen er vr 2030 nog eens honderden turbines bij.

Burgers die in de buurt van windmolens wonen maken zich zorgen over de gezondheidseffecten. Sommigen kunnen door geluid van de molens niet slapen en ervaren stress en andere gezondheidsproblemen. Bewoners voelen zich machteloos, want het geluid blijkt binnen de vastgestelde normen te vallen en dus heeft een klacht indienen geen zin. Zembla onderzoekt: Wie hebben de geluidsnormen vastgesteld en hoe is dat gedaan? Worden omwonenden wel gehoord door de overheid?

