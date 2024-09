'Zembla' onderzoekt gevolgen toelating glyfosaat in pesticide

Na toelating van glyfosaat in de pesticide industrie in Europa wordt de controversiŽle onkruidverdelger onderzocht. Zorgen van wetenschappers over kanker en de ziekte van Parkinson worden besproken.

In de Verenigde Staten wordt chemiereus Bayer aangeklaagd door kankerpatiënten na blootstelling aan glyfosaat. Rechtbankstukken laten blijken dat de chemiereus hun winstgevende producten op de markt blijven houden. Een Amerikaanse wetenschapper wiens naam opduikt in het Europese glyfosaatdossier blijkt eerder in opdracht van de industrie de gevaren van dieselrook en asbest in twijfel te hebben getrokken.

