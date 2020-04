'ZEMBLA' kijkt terug naar uitbraak Q-koorts in Oost-Brabant

Een grote uitbraa van een besmettelijke, dodelijke ziekte in Oost-Brabant. Het komt de bewoners van het Brabantse dorp Herpen akelig bekend voor. Twaalf jaar geleden werden de bewoners ook al getroffen door een mysterieuze ziekte.

Mensen kregen toen plotseling zeer heftige griepverschijnselen. Het bleek de opmaat naar de grootste Q-koorts epidemie ter wereld. Nu, twaalf jaar later, waart er opnieuw een gevaarlijke ziekte door het dorp. Corona. 'Zembla' zoekt de huisarts op die de vorige epidemie in Herpen ook meemaakte: Rob Besselink. Een maand lang volgt de camera Besselink en zijn naaste collega's. De angst onder de patiënten blijkt groot, het trauma van die eerdere uitbraak is nog niet verwerkt.

'Zembla' onderzoekt: Wat doet een huisarts in crisistijd? Hoe ben je ernstig zieke patiënten nabij, terwijl het gevaar van besmetting zo groot is? Een intiem portret van een hechte gemeenschap.

'Zembla', donderdag 30 april om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.