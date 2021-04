Zaterdag is het zover: de 'LEGO MASTERS' Star Wars aflevering

De aflevering waar veel LEGO fanatiekelingen op zitten te wachten… De Star Wars aflevering! Wat is dat toch met LEGO bouwers en Star Wars? Deze speciale aflevering staat helemaal in het teken van de wereldberoemde Star Wars franchise en sommige bouwers kunnen hun geluk niet op!

In deze aflevering komt er heel indrukwekkend bezoek in de 'LEGO MASTERS' studio en zelfs de Brickshop is in hogere sferen. Voor de eerste opdracht moeten de duo's Stormtroopers maken, wat lastiger is dan het lijkt. Vervolgens krijgen de teams de opdracht om hun eigen Star Wars voertuig te bouwen. De teams zijn super enthousiast maar ze moeten op veel meer letten dan waar zij rekening mee hebben gehouden. Er hoeft voor de laatste keer niemand naar huis, maar ook nu is winnen heel belangrijk: het team dat deze aflevering het beste bouwt, wint een geweldige prijs. En een boost voor het zelfvertrouwen, want volgende week is de halve finale!

LEGO® MASTERS wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

LEGO Masters © 2021 The LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, LEGO Masters, the Minifigure figurine, and the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group.

'LEGO MASTERS' is elke zaterdag te zien om 20.00 uur bij RTL 4.