Zaterdag doe je mee met 'Zing met Zappelin'

Muzikaal avonturenprogramma met herkenbare liedjes voor jong en oud. Al zingend beleeft Fenna de meest spannende avonturen, samen met haar buurtbewoners uit het tv-programma 'Zin in Zappelin'.

Ze gaat onder meer schatzoeken met Buurman Ron en zweeft door de ruimte met Postbode Bert.

Fenna en Buurman Ron vinden een schatkaart in een fles tijdens het vissen. Het overkomt Fenna en Buurman Ron. Al zingend gaan de avonturiers schatzoeken. De buit ligt verborgen op het onherbergzame Vuurtoreneiland. De schatzoekers moeten woeste golven trotseren om op het onbewoonde eiland aan land te komen. Buurman Ron, die de oversteek op zee al eng vond, staat in de gruwelijk enge gangen van het Vuurtorenfort doodsangsten uit. Fenna en Buurman Ron vinden de schatkast, maar hiermee is de schat nog niet gevonden. Halen ze ooit de buit binnen?

'Zing met Zappelin', zaterdag 21 december om 7.50 uur op NPO Zappelin

