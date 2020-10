Yvon bespreekt droogte met boer David in 'Onze Boerderij'

Vorig seizoen werd het Yvon Jaspers in 'Onze Boerderij' wel duidelijk dat het boerenleven niet altíjd zo romantisch is als dat het lijkt.

Nog nooit zagen we zoveel boeren als de laatste tijd in het nieuws en op de snelweg met hun trekkers onderweg naar het Malieveld. Van stikstofproblemen en milieu-eisen tot kritiek op hoeveel vee we in ons land houden. De vraag die bij veel boeren dagelijks door het hoofd speelt is: hoe nu verder? Op die vraag zoekt Yvon het antwoord in de derde reeks 'Onze Boerderij'.

Aflevering 5: Yvon bespreekt droogte met boer David (BzV) op het Brabantse akkerland

In 'Onze Boerderij' van zondag 11 oktober ontmoet Yvon boer Geert. Hij is parttime varkenshouder én bezig met het neerzetten van een nieuw concept: puur vlees produceren voor het kerstdiner. Hij houdt zijn dieren het liefst in de buitenlucht zodat ze alle vrijheid hebben om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen. Hij is ervan overtuigd dat mensen bereid zijn wat meer te betalen voor hun vlees als het speciaal voor het kerstdiner is. Geert neemt Yvon mee naar Engeland waar zijn grote voorbeeld Paul Kelly, een vriend van zijn vader, al veel langer bezig is 'als producent voor ons kerstdiner', maar dan met kalkoenen.

Boer David kennen we nog van Boer zoekt Vrouw Internationaal. Hij is bezig zijn droom te realiseren; van de varkens in Roemenië naar akkerbouw in Brabant. Als net beginnend akkerbouwer vertelt hij Yvon wat een enorme impact de droogte in Nederland heeft op de teelt van de gewassen.

