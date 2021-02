Woensdag laatste aflevering van 'Doorbakken' op NPO 1

Foto: Omroep MAX - © Roland J. Reinders 2020

In de laatste feestelijke aflevering van 'Doorbakken' bespreekt presentator André van Duin de spannende 'Heel Holland Bakt' finale-aflevering van afgelopen zondag. Alle bakkers, de finalisten, juryleden Janny en Robèrt en natuurlijk de Beste Thuisbakker van Nederland 2020-2021, Elizabeth, zijn aanwezig.

Samen blikken zij nog een keer terug op de finale en op het 'Heel Holland Bakt'-avontuur van de afgelopen acht weken. Doorbakken is woensdag 17 februari om 21.25 uur te zien op NPO 1.

Kandidaten Chun, Daniel, Ellen, Eric, Jenny, Rianne, Roelof, Sabine en Thijs, zijn aanwezig om het feestje van winnares Elizabeth te vieren. Hoe heeft Elizabeth het 'HHB'-avontuur ervaren? Waar is ze het meest trots op? En wat was voor haar het moeilijkste moment uit de tent? Finalisten Thijs en Eric grepen net naast de winst, maar in 'Doorbakken' vertellen zij hoe ze de spannende finale hebben beleefd. Hoe ging het met de zenuwen? En wat ging er mis in de finale?

In deze laatste aflevering van 'Doorbakken' staat Robèrt bovendien eindelijk zelf weer eens in de keuken. Hij heeft allerlei feestelijke hapjes meegenomen, zoals macarons, worstenbroodjes en diverse hartige lekkernijen. Daarnaast wordt de kijker vanuit de knusse studio-bakkerij getrakteerd op unieke, niet eerder vertoonde, beelden, uit 'Heel Holland Bakt'.

'Doorbakken', woensdag 17 februari om 21.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.