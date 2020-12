Woensdag in 'Het Museum van Nederland': de klapschaats

Deze week ontvangen Dione de Graaff en Diederik Ebbinge in Het Museum van Nederland een man die een revolutie in de sport heeft gecreŽerd met zijn klapschaats.

Herman Pleij duikt in de wereld van het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen. En verdient de Chinees-Indische restaurantcultuur een plekje in 'Het Museum van Nederland'?

De experts

Het team van experts bestaat uit Janny van der Heijden, Lara Nuberg, Margriet Schavemaker, Peter van Duinen, Herman Pleij, Jurryt van de Vooren en Atze de Vrieze. De tentoonstelling wordt samengesteld door conservator Jörgen Tjon in samenwerking met Kunsthal Rotterdam.

Online museum

Na elke uitzending zullen alle aangeboden objecten geëxposeerd worden op museumvannederland.nl. In dit interactieve museum kunnen bezoekers de objecten van heel dichtbij bestuderen. Met rondleidingen, meer informatie over de objecten en filmpjes van de mensen áchter de objecten. Ook kan het publiek hier stemmen op objecten die een herkansing verdienen.

Podcast

In de podcast 'Museum in de Maak' volgen we Jörgen Tjon bij zijn zoektocht om het perfecte museum van Nederland samen te stellen. Met behulp van museumdirecteuren uit heel Nederland geeft Jörgen een plekje aan culturele objecten die een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het Nederland zoals wij dat vandaag de dag kennen. De objecten zijn ingebracht door deelnemers van het televisieprogramma. Elke woensdag na de tv-uitzending is er een gloednieuwe aflevering te beluisteren via museumvannederland.nl en de bekende streamingsdiensten.

'Het Museum van Nederland', woensdag 30 december om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.