Woensdag in 'Frontlinie': Bitcoins voor Afrika

Wat zijn de gevolgen van het schrappen van ontwikkelingshulp voor Afrikaanse landen door Trump en verschillende Europese regeringen? Is er een alternatief voor USAID en andere buitenlandse hulp?

Precies veertig jaar na de grootste inzamelingsactie voor Afrika ooit, Live Aid, reist Bram Vermeulen naar Ethiopië. Bitcoiners van over de hele wereld strijken hier neer vanwege de goedkope stroom en zien hun investeringen als oplossing voor het wegvallen van ontwikkelingshulp. Maar is dat wel zo?

Ethiopië was in 2023, na Oekraïne, nog de grootste ontvanger van Amerikaanse hulp. Het schrappen ervan heeft niet alleen grote paniek veroorzaakt onder hulpverleners, de gevolgen zijn in het Afrikaanse land nu al overal zichtbaar. Ondertussen komt er een heel nieuw soort geld voor in de plaats: crypto. Ethiopië blijkt namelijk het beloofde paradijs te zijn geworden voor bitcoiners - mensen die actief zijn in de cryptosector - van over de hele wereld.

Bram Vermeulen volgt bitcoiners uit onder meer Nederland, Duitsland, de VS en Rusland die in Ethiopië hebben geïnvesteerd. Andere landen zoals China, Kazachstan, Irak en Venezuela weren bitcoiners juist, omdat hun computers te veel stroom kosten. Terwijl in Ethiopië vijftig procent van de bewoners nog geen stroom aan huis heeft, geloven de bitcoiners dat hun aanwezigheid het land op lange termijn vooruit kan helpen. En dat hun investeringen als alternatief kunnen dienen voor het wegvallen van ontwikkelingshulp.

