Woensdag 'De Zwangerschapstest' bij AVROTROS

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2019

Volgens velen is het een van de meest bijzondere dagen van je leven: de geboorte van je kind. Maar wat weten we er nu eigenlijk echt vanaf?

Wat mag je bijvoorbeeld wel en niet eten als je zwanger bent? Hoelang duurt het eigenlijk voordat de zaadcel bij de eicel is? En wat is de precieze smaak van moedermelk? 'De Zwangerschapstest' is een quiz met 25 vragen over zwangerschap. Lauren Verster en Klaas van der Eerden spelen 'De Zwangerschapstest' met de aanwezige BN'ers, het publiek in de studio én de mensen thuis.

Want tijdens de uitzending kunnen kijkers live hun kennis testen door mee te spelen met 'De Zwangerschapstest' op de NPO 3-app. Wat weet Nederland over conceptie, gender reveals, baby virals en alles wat daar tussen in zit? Wie mag zich de winnaar van 'De Zwangerschapstest' noemen?

'De Zwangerschapstest', woensdag 18 december om 20.25 uur op NPO 3.