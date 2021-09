Wim doet zijn verhaal in 'DNA Onbekend'

Foto: © AVROTROS 2020

Wim is de derde zoon in een gezin van 9 kinderen. Zijn vader werkt bij de Marechaussee. Het gezin woont, in de tijd dat Wim wordt geboren, in een Marechaussee-huis waar mannen die bij de Marechaussee werken worden ondergebracht. Het huwelijk van Wim's vader en moeder is niet erg liefdevol.