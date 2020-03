Willemijn Veenhoven en Menno Bentveld in nieuw seizoen 'Vroege Vogels'

Wolharige mammoeten, hyena's, neushoorns, sneeuwuilen, reuzenherten en nog meer reusachtige dieren. In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van 'Vroege Vogels' duikt het team in de ijstijden.

Wat leefde er toen in ons land en hoe weten we dat? Menno Bentveld en nieuwe Vroege Vogel Willemijn Veenhoven gaan op zoek naar fossiele botten, doen onderzoek in de kiezen van muskusossen en peuteren in hyenakeutels. Een verrassende eerste aflevering, die gevolgd wordt door uitzendingen vanuit Nederlandse natuurgebieden als de Ooijpolder, Alde Feanen en de Maashorst. Het nieuwe seizoen van 'Vroege Vogels' is vanaf 20 maart elke vrijdag te zien, om 19.55 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Dankzij vele deskundigen en talrijke vrijwilligers kunnen we ons nu een beeld vormen van het leven tijdens de ijstijden. En dat beeld is anders dan veel mensen wellicht zouden verwachten. Menno: 'Uiteraard duiken wij de natuur in, op zoek naar sporen van de ijstijden. De Utrechtse Heuvelrug bijvoorbeeld is het resultaat van de enorme krachten die het ijspakket uit Scandinavië op ons land heeft uitgeoefend. En ook op het strand wemelt het van de botten, wervels en stukken slagtand.'

Voor Willemijn Veenhoven wordt dit het eerste seizoen: 'Het presenteren van 'Vroege Vogels' is mijn droombaan. Ik mag gewoon twee dagen per week een beetje ravotten in de natuur! Toen dat zich aandiende, kon ik het niet laten schieten. Ik wil vooral laten zien hoe waanzinnig mooi Nederland is.'