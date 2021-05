Wie wint de bloedstollende finale van 'LEGO MASTERS'?

Negen weken geleden begonnen acht teams aan de strijd om de titel LEGO MASTERS 2021. We hebben de meest indrukwekkende bouwwerken voorbij zien komen, van Star Wars voertuigen tot een Van Gogh schilderij. Niks was te gek dit seizoen!

We hebben al van 5 duo’s afscheid moeten nemen en na 144.5 uur bouwen staan Jan & Julian, Thomas & Roy en Bibi & Marcel in de spannende finale. Maar de grote vraag is: wie wint het tweede seizoen van 'LEGO MASTERS' en mag zichzelf LEGO MASTERS 2021 noemen?

Als de teams de studio binnen komen zien zij gelijk drie megagrote bouwtafels. De finale opdracht is dat er geen opdracht is! De teams beginnen aan een bouwmarathon van 28 uur, waarin ze alles wat ze kunnen, alles wat ze de afgelopen weken hebben geleerd, mogen gaan bouwen en aan de jury moeten laten zien. Ze moeten echt alles uit de kast trekken om dit seizoen van 'LEGO MASTERS' te winnen.

LEGO® MASTERS wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

De finale van LEGO MASTERS is zaterdag 8 mei te zien om 20.00 uur bij RTL 4.