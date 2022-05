Wie is de co-host van Carlo in de grote finale van 'Make Up Your Mind'?

Heel Nederland heeft er weken naar toe kunnen leven maar komende zaterdag is het dan eindelijk zo ver, de spectaculaire finale van 'Make Up Your Mind'. De vijf overgebleven Queens gaan uitmaken wie er met de winst vandoor gaat.

Op de foto is de co-host van Carlo Boszhard te zien, die in de finale de presentator assisteert. Maar de vraag is: Welke Bekende Nederlander gaat er schuil achter deze glamoureuze Queen?

Voor de laatste keer dit seizoen proberen teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager te achterhalen welke Bekende Nederlanders er schuilen achter de finale Queens. Nikkie wordt bijgestaan door Edsilia Rombley die terugkeert in het panel. En Fred krijgt gezelschap van niemand minder dan Jim Bakkum, die afgelopen jaar op de catwalk grote indruk maakte als Queen Dolly Detox. Ook is er een speciale rol weggelegd voor Barry Stevens als de roze Queen Britney Royale. En wie is toch de Mystery Guest, een grote naam zal zaterdag de kijker weten te verrassen in de zinderende finale.

De Drag vakjury bepaalt welke Queen de finale wint. Een zware taak die is weggelegd voor juryhoofd Envy Peru en haar mede juryleden Vanessa van Cartier, Nickie Nicole, Megan Schoonbrood en ChelseaBoy. ‘Juicy Andrews’, ‘Kikki Diamonds’, ‘Dee Dee Sky’, ‘Tilly Turner’ en ‘Alexis Star’ hebben zich hebben weten te kwalificeren en slaan hun nepnagels uit om uit te vechten wie de titel verovert van winnares Make Up Your Mind 2022. Wie volgt Barry Atsma op als winnende Queen? Al weken laten ze de kijker gissen wie ze zijn, zaterdag is het tijd voor de ontknoping van het slotstuk. In deze finale zijn nieuwe elementen toegevoegd, waardoor onze Queens meer dan ooit op de proef worden gesteld. Wie is de grootste diva?

'Make Up Your Mind' wordt geproduceerd door Herriemakers en is zaterdag om 7 mei om 21.35 uur op zaterdag te zien bij RTL 4 en de dag erna bij Videoland.