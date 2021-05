Wetenschappelijke benadering van goud windsurfer Badloe in 'Sportlab Sedoc'

In deze aflevering van 'Sportlab Sedoc' bekijkt Gregory Sedoc hoe de wetenschap kan bijdragen aan de gouden medaille van de windsurfer Kiran Badloe, die hij deze zomer op de Olympische Spelen in Tokyo hoopt te behalen.

Kiran is op dit moment onze wereldkampioen windsurfen, alleen wil hij graag in de voetsporen treden van zijn voorganger Dorian van Rijsselberghe. Hoe kan de wetenschap hem daarbij helpen? Gregory Sedoc zoekt het uit.

Zo ontmoet hij Douwe Broekens, die de wind en stroming in Tokyo onderzoekt. Ook Casper Bouman is nu al intensief met de Olympische race van Kiran Badloe bezig. Hij test het board en de mast en weet de minieme verschillen te achterhalen van het materiaal. Alleen het beste is goed genoeg voor Badloe om straks goud te halen.

Oud Olympisch kampioen Stephan van den Berg haalt met Gregory herinneringen op: hoe was de wetenschappelijke begeleiding in zijn tijd? Was die er eigenlijk wel?

'Sportlab Sedoc', vrijdag 21 mei om 22.20 uur bij AVROTROS op NPO 2.