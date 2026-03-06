Is dit het einde van De Withoeve in 'Thuis'?
Kijkcijfers: 'De Mol' best bekeken programma van 2025
Kijkcijfers: dinsdag 3 maart 2026

Weer veel muzieknieuws zaterdag in 'FM Op 5'

vrijdag 6 maart 2026

In 'FM op 5' een gesprek met Leo Alkemade en JW Roy over hun nieuwe single 'Feest Voorbij', van de soundtrack bij de film 'Champagne'. De schattenjagers zoeken naar bijzondere opnamen van The Blue Diamonds.

In de aanloop naar internationale vrouwendag draait Felix het favoriete nummer van Hedy d’Ancona. En we halen herinneringen op aan het allereerste concert van Bob Dylan in Nederland. Tevens het eerste Kuip-concert.


'FM op 5', zaterdag 7 maart tussen 10.00 en 12.00 uur bij BNNVARA op NPO Radio 5.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.nporadio5.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Emma en Gerard komen elkaar na meer dan vijftig jaar weer tegen. Ooit waren ze geliefden, maar het leven liep anders. Zij trouwde met zijn beste vriend. Vijftig jaar later vinden ze elkaar terug en worden opnieuw verliefd. Kan je aanknopen met wat je vijftig jaar eerder achterliet?

'Achter de Wolken', film uit 2016 met oa. Chris Lomme en Jo De Meyere, om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:40
    De Ridder
    15:30
    Flikken Maastricht
  • 13:00
    Winterbeelden
    16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
  • 15:05
    Sam & Julia
    15:15
    Sarah danst
  • 14:10
    Wittekerke
    15:15
    Cheers
  • 13:00
    Darts
    17:55
    De Pfaffs
  • 14:50
    S.W.A.T.
    15:30
    The Goldbergs
  • 14:55
    All New Traffic Cops
    15:45
    Cheers
  • 08:55
    Geen uitzending
    16:05
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 15:00
    De Tafel van Gert
    16:15
    De Moeite Waard?!
  • 14:30
    Brilliant Minds
    16:10
    This Is Us
  • 14:35
    Seal Team
    15:30
    NCIS: Los Angeles
  • 15:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    15:55
    The Block Australia
  • 15:10
    Mark of a Serial Killer
    16:05
    World's Most Evil Killers
  • 14:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 15:09
    Mijn tuin
    15:55
    Sorry Music Classics
  • 14:40
    De Garde van Gert
    15:15
    De Eregast
  • 14:50
    The Doctor Blake Mysteries
    16:00
    Call the Midwife
  • 15:05
    The Equalizer
    16:00
    Prison Break
  • 15:00
    NOS Journaal
    15:35
    Pauw & De Wit
  • 14:50
    Jongstof
    15:25
    VPRO Tegenlicht
  • 15:10
    Zo is Joey!
    15:20
    Machtige Mike