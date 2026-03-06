Weer veel muzieknieuws zaterdag in 'FM Op 5'
In 'FM op 5' een gesprek met Leo Alkemade en JW Roy over hun nieuwe single 'Feest Voorbij', van de soundtrack bij de film 'Champagne'. De schattenjagers zoeken naar bijzondere opnamen van The Blue Diamonds.
In de aanloop naar internationale vrouwendag draait Felix het favoriete nummer van Hedy d’Ancona. En we halen herinneringen op aan het allereerste concert van Bob Dylan in Nederland. Tevens het eerste Kuip-concert.
'FM op 5', zaterdag 7 maart tussen 10.00 en 12.00 uur bij BNNVARA op NPO Radio 5.
https://www.nporadio5.nl/
Meer artikels over BNNVARA
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- PowNed zendt 'Nationaal Plattelandsdebat' uit over groeiende kloof tussen Den Haag en platteland
- Muzikale gameshow 'I’ve Got The Music In Me' op SBS6
- Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte sluiten de week af in nieuw tv-programma 'Jan-Willem Ruimt Op!'
- Forse bezuiniging raakt KRO-NCRV met verlies van programma's en 35 arbeidsplaatsen
- Aaron Blommaert schittert in eerste hoofdrol naast topactrices Charlotte Timmers en Ini Massez
- Kenneth Herdigein is zaterdag 'De Geknipte Gast'
- 'Kassa' zaterdag over het datalek
- Weer veel muzieknieuws zaterdag in 'FM Op 5'
- Yaro ontmoet zijn celebrity crush Laura Tesoro in 'The Voice van Vlaanderen'
- Sam Gooris schittert als een echte Schot in origineel filmkostuum van Mel Gibson
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Lloyd Byloos nieuwe directeur van RTL Belgium Radio
- Luistercijfers: Qmusic en JOE sluiten februari sterk af met Olympische Winterspelen en 'JOE Singalong Top 500'
- Dubbele winst voor Roxy Dekker bij 3FM Awards
- De Camper van Sven & Anke is vertrokken
Multimedia SPOTLIGHT
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
Kijktip van de dag
Emma en Gerard komen elkaar na meer dan vijftig jaar weer tegen. Ooit waren ze geliefden, maar het leven liep anders. Zij trouwde met zijn beste vriend. Vijftig jaar later vinden ze elkaar terug en worden opnieuw verliefd. Kan je aanknopen met wat je vijftig jaar eerder achterliet?
'Achter de Wolken', film uit 2016 met oa. Chris Lomme en Jo De Meyere, om 20.45 uur op VRT 1.