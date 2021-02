Wat zie je in maart op Videoland?

Voetbalfans, make-upliefhebbers, bingewachters en realitylovers: maak je klaar voor een nieuwe maand bij Videoland.

In 'Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star' zoeken Roxeanne Hazes, Nikkie de Jager en Pernell Kusmus naar de meest talentvolle make-up artist, terwijl in E-sports competitie 'The Next E-Talent: Team Gullit' FIFA-talenten worden beoordeeld door Ruud Gullit, Koen Weijland en Maarten Sonneveld. Voor fans van 'Temptation Island' niet getreurd dat het nieuwste seizoen is afgelopen, want op 4 maart start een kersverse 'Temptation Island USA' én op 28 maart start 'Celeb Ex in the City'. Niet genoeg reality? Dan kun je ook voor maar liefst de achttiende keer binnenkijken in het luxe leven van de Kardashians. Naast guilty pleasures, ook genoeg ruimte voor spanning en drama met nieuwe seizoenen van 'The Blacklist' en 'For Life'. Voor de hopeloze romanticus staan álle Bridget Jones films klaar.

'The Next E-Talent: Team Gullit'

Dé allereerste talentenjacht voor E-sporters, waarin grootste FIFA-talenten in een bikkelharde afvalrace op jacht gaan naar die ene felbegeerde plek in 'Team Gullit', het esports team van oud-voetballer en FIFA-legende Ruud Gullit. Deze talenten ademen FIFA en worden tijdens de talentenjacht getest op alle skills die nodig zijn om professioneel E-sporter te worden. De coaches van Team Gullit trainen de talenten. De afgelopen jaren hebben zij meerdere nationale en internationale prijzen gewonnen. 'The Next E Talent: Team Gullit' wordt gepresenteerd door Koen Weijland, die samen met Ruud Gullit en Maarten Sonneveld ook een plek heeft in de driekoppige jury.

Vanaf 2 maart wekelijks te zien bij Videoland.

'Temptation Island USA'

In het derde seizoen van 'Temptation Island USA' gaan vier nieuwe koppels de ultieme relatietest aan. Zo dealt Thomas met enorme bindingsangst, maar wil hij dat zijn vriendin zijn persoonlijkheid accepteert. Kendals vriendin Erica wil graag dat hij onderzoekt of het gras echt zoveel groener is aan de overkant als hij zelf denkt. Erin en Corey twijfelen aan hun relatie en willen onderzoeken wat er precies ontbreekt, terwijl Kristen hoopt binnenkort het jawoord te geven aan haar vriend Julian; dat mag ook wel na elf jaar samen zijn!

Vanaf 4 maart wekelijks te zien bij Videoland.

Alle Bridget Jones films

'Bridget Jones's Diary'

Bridget Jones besluit met een dagboek te starten. Ze heeft het niet makkelijk kiezen tussen Daniel Cleaver, een onvervalste seksgod, of de gereserveerde maar attente en gevoelige Mark Darcy.

'Bridget Jones: The Edge of Reason'

Nu Bridget in Mark Darcy de perfecte man heeft gevonden, staat ze voor een nóg grotere uitdaging: hem niet verliezen! Op dat moment verschijnt haar rokkenjagende ex-minnaar Daniel Cleaver ongevraagd ten tonele.

'Bridget Jones's Baby'

Na Bridgets break-up met Mark besluit ze zich te focussen op haar baan. Maar dan ontmoet ze de onweerstaanbare Jack, die alles heeft wat Darcy miste. Bridget blijkt zwanger te zijn, maar wie is de vader?

Vanaf 6 maart te zien bij Videoland.

'The Blacklist'

Amerikaanse misdaadserie over 's werelds meest gezochte crimineel, Raymond 'Red' Reddington, die zichzelf onverwacht aangeeft na jarenlang uit handen van de FBI te zijn gebleven. Hij is bereid hen te helpen terroristen en andere criminelen op te sporen, op voorwaarde dat hij samenwerkt met de jonge FBI-agente Elizabeth Keen. In seizoen 8 lopen de spanningen tussen Red en Elizabeth hoog op en zal het dynamische duo lijnrecht tegenover elkaar staan.

Vanaf 13 maart wekelijks te zien bij Videoland.

'Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star'

Dé zoektocht naar het grootste make-up talent van Nederland. Make-up liefhebber Roxeanne Hazes gaat deze spannende competitie presenteren. Ze wordt bijgestaan door twee grootheden uit de make-up wereld, Nikkie de Jager en Pernell Kusmus. Zij beoordelen samen met wekelijks wisselende gastjuryleden de creaties van de tien veelbelovende make-up talenten. De twee slechtst presenterende kandidaten per aflevering krijgen nog één laatste kans in de spannende Face-Off. Aan het einde van de competitie blijft de beste make-up artist over die zich 'The Next Dutch Make-Up Star' mag noemen en daarnaast € 15.000,- en een talentcontract bij de beroemde agency House of Orange wint.

Vanaf 15 maart te zien bij Videoland.

'Keeping Up With the Kardashians'

De Kardashians zijn misschien wel de beroemdste familie van Hollywood. In hun realityserie gaan ze op zoek naar roem, geld en geluk. In seizoen 18 trekt Kim iets te veel naar Khloe's ex Tristan toe, waardoor Khloe leert haar grenzen aan tegeven. Kylie werkt voor haar cosmeticalijn samen met Balmain, een samenwerking die groots gelanceerd moet worden. Kim en Khloe spreken Kourtney aan op haar attitude, wat leidt tot een behoorlijke ruzie. Hierna gaan Kim en Kourtney samen naar Armenië om hun kinderen te laten dopen. Khloe worstelt met haar biologische klok die blijft tikken, terwijl moeder Kris zichzelf opnieuw uitvindt in een nieuwe relatie.

Vanaf 22 maart wekelijks te zien bij Videoland

'For Life'

Serie gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Isaac Wright Jr., die gevangen genomen werd voor een misdaad die hij niet had begaan. Terwijl hij in de gevangenis zat, werd hij een erkend advocaat en hielp hij de onrechtmatige veroordelingen van twintig van zijn medegevangenen teniet te doen, voordat hij eindelijk zijn eigen onschuld bewees. In seizoen twee gaat Isaacs strijd voor gerechtigheid buiten de gevangenis gewoon door. Ook de huidige pandemie en de recente Black Lives Matters-protesten worden in het verhaal verwerkt.

Vanaf 26 maart wekelijks te zien bij Videoland.

'Celeb Ex in the City'

De geesten uit het verleden ruilen het tropische strand in voor het stadsleven in Londen om de dates van hun exen op een brute manier te onderbreken in de nieuwe show 'Celeb Ex In The City'. De sterren zijn geen vreemden; zo kennen we Calum en Michael al van 'Celebrity Ex On The Beach' waar zij beiden met een nieuwe lover het eiland verlieten. Ook zien we o.a. Gothy ('RuPaul's Drag Race'), Amelle (Sugababes) en Amy ('Love Island') opnieuw beginnen aan de zoektocht naar liefde. Deze sterren gaan onderling daten, maar weten niet dat deze hete dates verstoord gaan worden door hun exen. Welke sterren vinden de liefde bij elkaar en wie geeft de relatie met zijn/haar ex een nieuwe kans?

Vanaf 28 maart wekelijks te zien bij Videoland.

'H3L'

Het derde seizoen van de populaire jeugdserie gaat nét even iets verder dan andere jeugdseries: het is rauw en recht voor je raap. 'H3L' gaat over de meest helse derdejaars klas: de grootste nachtmerrie van iedere docent is. Dit seizoen heeft de serie een tijdsprong gemaakt en zitten Ollie, Roos, Tess, Thomas en Faiz inmiddels in hun laatste jaar van de HAVO, maar ondertussen is er een nieuwe rebelse H3L klas opgestaan die nog harder tegen alle regels van de school aan schopt.

Vanaf 29 maart elke werkdag te zien bij Videoland.