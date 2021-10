Wat je in november ziet op Cartoon Network

De Teen Titans zijn terug! De hilarische, nieuwe avonturen van deze superhelden zijn grootster dan ooit en bevatten zelfs een unieke cross-over door het vierdelige verhaal 'Space House'.

In de afleveringen zie je hoe Robin, Cyborg, Starfire, Raven en Beast Boy hun dagelijkse tienerperikelen proberen te combineren met hun verantwoordelijkheid de wereld te beschermen. Met epische staarwedstrijden om te bepalen wie de was moet doen, een serie van missies en gevechten om de perfecte boterham te maken en het vechten tegen criminelen in Jump City.

Kijk vanaf 1 november naar de gloednieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go!'. Een week lang om 17.35 uur, alleen bij Cartoon Network!

APPEL & UITJE

VANAF 22 NOVEMBER

Dagelijks om 16.40 uur



Appel en Uitje wonen nog maar net in de stad en alles is nieuw voor ze. Soms raken ze in de war door alle indrukken. Maar Appel en Uitje zijn altijd positief en vinden hun eigen, unieke weg op het kleurrijke pad van het leven.

Plof neer op de bank en geniet van de hilarische nieuwe avonturen van je favoriete vrienden Appel en Uitje. Vanaf 22 november doordeweeks om 16.40 uur, alleen bij Cartoon Network!

ZOMER KAMP EILAND

VANAF 13 NOVEMBER

Op zaterdag en zondag om 13.25 uur



Beste vrienden Oscar en Hedgehog moeten al hun moed bij elkaar toveren om door de mysteries en wonderen van een magisch zomerkamp heen te komen. Niet alle kampen bieden je de mogelijkheid om te zwemmen met een pratende haai, onder je bed naar een andere dimensie te kruipen of vrienden te maken met de maan, maar op 'Zomer Kamp Eiland' kan van alles gebeuren.

Bekijk de gloednieuwe afleveringen van 'Zomer Kamp Eiland' vanaf 13 november, ieder weekend om 13.25 uur, alleen bij Cartoon Network!

TEEN TITANS GO! TAKEOVER

VANAF 13 NOVEMBER

Op zaterdag en zondag om 13.25 uur

De Titans nemen Cartoon Network over! Om de lancering te vieren van de nieuwe afleveringen met Robin, Starfire en co nemen ze de zender over. Kijk je favoriete afleveringen en mis vooral de film 'Teen Titans Go! Vs. Teen Titans' niet, op 6 november om 14.30 uur.

Bekijk de 'Teen Titans Go! Take Over' ieder weekend vanaf 14.30 uur, alleen bij Cartoon Network!

CARTOON NETWORK SINTERKLAAS COUNTDOWN

VANAF 13 NOVEMBER

Ieder weekend om 17.10 uur

Sinterklaas komt naar het land! Terwijl hij door het land reist om cadeautjes uit te delen nodigen we je uit om samen met je favoriete Cartoon Network vrienden af te tellen naar pakjesavond. Ze brengen deze spannende tijd door met veel leuke avonturen. Samen met hen is wachten alles behalve saai. Shows die te zien zijn: 'Teen Titans Go!', 'De Wonderlijke Wereld van Gumball', 'Craig van de Kreek' en 'Wat Beren Leren'.

Trek je schoenen uit en kruip lekker op de bank om in het weekend je favoriete shows te kijken, vanaf 13 november ieder weekend om 17.10 uur bij Cartoon Network.