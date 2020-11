Waldemar steekt zondag de grens met Zuid-Soedan over

Na een lange voorbereiding is er groen licht om de grens met Zuid-Soedan over te steken. Gedurende de opnames woedt in het land nog steeds een burgeroorlog. Waldemar gaat op zoek naar de mythische koeienherders die traditioneel rondtrekken met hun duizenden koeien.

De koe is heilig in veel delen van Afrika en wordt met het leven beschermd. Helaas zijn er met de komst van wapens steeds meer bloedige conflicten rondom de koeien, al is het maar omdat in deze streken de koe nog steeds wordt gezien als je dierbaarste bezit en tevens je bank.

In Noord-Oeganda maakt Waldemar kennis met pater Raphael die als vredesonderhandelaar rust probeert te creëren. In een grenzeloos gebied waar alle koeienherders gewapend zijn, staat hij voor een grote uitdaging.

'Ondersteboven van Afrika', zondag 29 november om 20.40 uur bij BNNVARA op NPO 2.