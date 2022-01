VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans in 'WNL op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans

Zondagmorgen is VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans te gast bij Rick Nieman. De leider van de liberale fractie blikt terug op het debat over de regeringsverklaring en vooruit op het komende politieke jaar.

Schiphol-baas Dick Benschop en Shell-topman Harry Brekelmans

Dick Benschop, CEO van Schiphol, en Harry Brekelmans, binnen de raad van bestuur van Shell verantwoordelijke voor technologie, zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de verduurzaming van Schiphol en de luchtvaart.

Wierd Duk over president Poetin

Oud-Rusland correspondent en Telegraaf-verslaggever Wierd Duk is te gast bij Rick Nieman. Over de Russische dreiging aan de grens van Oekraïne en de rol van Rusland en de Verenigde Staten.

Reshma Roopram over 'The Voice'

Reshma Roopram, wethouder in Barendrecht, is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over het schandaal rond 'The Voice of Holland', de discussie over grensoverschrijdend gedrag en man/vrouw-verhoudingen in de maatschappij.

'WNL Op Zondag', zondag 23 januari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.