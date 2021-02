Vuurwerkbom in woonwijk, fataal ongeluk en nieuwe verdachten van rellen Museumplein in 'Opsporing Verzocht'

Op oudejaarsavond ontplofte in Deventer een illegale vuurwerkbom. Dit zorgde bij tientallen woonhuizen in en om de Havezatelaan voor zware schade.

Het veroorzaakte ook gehoorschade bij een bewoonster. Vlak erna werd een verdachte aangehouden, die nog altijd vastzit. Echter, is hij niet de enige die bij de explosie betrokken was. Van een tweede verdachte zijn bewakingsbeelden.

Nieuwe verdachten van rellen getoond

De 4 verdachten van rellen op het Amsterdamse Museumplein die in de vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' werden getoond, werden binnen 12 uur herkend. Vanavond worden nieuwe verdachten getoond en wordt gekeken welke personen die gisteren werden gepubliceerd al herkend zijn.

Auto rijdt 180 km èn door rood: vrouw (47) overleden

In de vroege ochtend van 1 januari 2020 werd de 47-jarige Natascha Gieling zwaargewond gevonden bij haar snorscooter op de rotonde bij de ‘t Goylaan in Utrecht. De vrouw, moeder van 3 kinderen en werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, overleed ruim 2 weken later. Hoewel in eerste instantie aan een noodlottig ongeval werd gedacht, heeft de Forensische Opsporing Verkeer het afgelopen jaar meerdere bewijzen verzameld waaruit blijkt dat een automobilist vermoedelijk verantwoordelijk is voor Natascha’s val. Uit bewakingsbeelden en analyses blijkt de betrokken automobilist die nacht 180 km/u te hebben gereden op een weg waar je maar 70 mag. De automobilist is ook door rood gegaan. De politie hoopt vanavond op tips over de bestuurder.

Vrouw (30) mishandeld bij woningoverval

De politie in Brabant probeert nog altijd de dader te vinden van een gewelddadige woningoverval in Tilburg. Daar werd een jonge moeder 15 mei 2020 mishandeld in haar huis aan het Roland Holsthof. Ze wist de dader uiteindelijk het huis uit te krijgen door hem het spaargeld van haar kinderen te geven.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 2 februari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 1.