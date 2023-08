Vrouwen spelen hoofdrol in nieuwe series van BBC First in september

In september presenteert BBC First een indrukwekkende line-up van vijf nieuwe titels, waaronder vier gloednieuwe series en de terugkeer van een favoriet van de kijker.

Op zondagen om 21.00 uur presenteert BBC First Finds het fascinerende komische drama 'The Change', dat het verhaal volgt van Linda, een vijftigjarige moeder van twee kinderen, die ontdekt dat ze in de overgang zit. Ze besluit haar oude motor uit de schuur te halen en begint aan een ontdekkingsreis door het betoverende Forest of Dean.

BBC First brengt deze maand ook een selectie van misdaaddrama's met vrouwen in de hoofdrol, waaronder 'Queens of Mystery', 'Miss Fisher's Modern Murder Mysteries' en de terugkeer van ieders favoriete Vespa-rijdende, misdaad oplossende non in het tweede seizoen van 'Sister Boniface Mysteries'. Tot slot gaan seizoen 1 en 2 van het meeslepende misdaaddrama 'London Kills' in première op BBC First.

'Sister Boniface Mysteries' keert deze maand terug op BBC First voor een tweede seizoen. In deze serie zet Sister Boniface (Lorna Watson - Father Brown, The Wrong Door) opnieuw haar beste detectivevaardigheden in terwijl ze oog in oog komt te staan met een moordenaar tijdens een schaaktoernooi, een moord onderzoekt op de set van een populaire kinderserie en haar reputatie verdedigt wanneer de veroordeling van haar grootste tegenstander, 'The Pear Tree Poisoner', in twijfel wordt getrokken.

'London Kills' volgt het moordonderzoeksteam van de Metropolitan Police terwijl ze werkt aan het oplossen van een reeks moorden in Londen. Aan het hoofd van het team staat inspecteur David Bradford (Hugo Speers - 'The Full Monty', 'Father Brown', 'The Musketeers'), die onlangs is teruggekeerd van verlof na de verdwijning van zijn vrouw drie maanden geleden.

De veelbekroonde Britse comédienne Bridget Christie schittert in 'The Change'. Wanneer Linda (Bridget Christie) ontdekt dat ze in de overgang zit, besluit ze voor de verandering iets voor zichzelf te doen. Ze vertrekt alleen op haar oude Triumph-motor en belandt in de wildernis van het Forest of Dean, waar ze onderweg excentrieke lokale bewoners ontmoet op zoek naar haar eigen identiteit, doel en een boom waar ze als kind in klom.

Olivia Vinall ('Apple Tree Yard', 'The Woman in White') speelt de onlangs gepromoveerde rechercheur Mattie in 'Queens of Mystery'. Mattie wordt op de proef gesteld terwijl ze een reeks moorden oplost, samen met haar misdaad schrijvende tantes, in het pittoreske dorpje Wildemarsh. Ondertussen blijft de mysterieuze verdwijning van Mattie's moeder onopgelost.

Na het internationale succes van de serie 'Miss Fisher's Murder Mysteries', gebaseerd op de bestverkochte Phryne Fisher Mystery-boeken van Kerry Greenwood, speelt 'Miss Fisher's Modern Murder Mysteries' zich 35 jaar later af in de jaren 1960. De serie duikt dieper in het moordmysterie-genre en volgt de avontuurlijke carrière van de onafhankelijke en een tikkeltje roekeloze Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill - 'Wanted').

'Sister Boniface Mysteries' seizoen 2 keert terug op BBC First op maandag 4 september om 21.00 uur

De geprezen moordmysterie-serie keert terug! Ook dit seizoen kijken we weer mee met non, wijnmaker en parttime forensisch wetenschapper Sister Boniface (Lorna Watson - 'Father Brown', 'The Wrong Door') tijdens haar avonturen.

De serie speelt zich af in de jaren 1960, waarin Sister Boniface, met haar talent voor detectivewerk, een onschatbare aanwinst is voor het Great Slaughter Police Department. In deze serie dwingt de zuster een moordenaar tot schaakmat tijdens een schaaktoernooi, maakt ze een uitstapje naar een piratenradiozender, onderzoekt ze een groep heksen en verdedigt ze haar reputatie wanneer de veroordeling van haar grootste tegenstander, 'The Pear Tree Poisoner', in twijfel wordt getrokken.

'London Kills' seizoen 1 and 2 gaan in première op vrijdag 8 september om 21.00 uur op BBC First

Gemaakt door Paul Marquess (Suspects, Footballers' Wives), volgt 'London Kills' het moordonderzoeksteam van de Metropolitan Police terwijl ze een reeks moorden door Londen aanpakken.

In elke aflevering onderzoekt het team, geleid door de zeer ervaren inspecteur David Bradford (Hugo Speers - 'The Full Monty', 'Father Brown', 'The Musketeers'), een andere moordzaak. Het team bestaat uit de ambitieuze rechercheur Vivienne Cole (Sharon Small - 'The Inspector Lynley Mysteries'), de doorgewinterde rechercheur Rob Brady (Bailey Patrick - 'The Nest') en de onervaren rechercheur in opleiding Billie Fitzgerald (Tori Allen-Martin - 'Pure,' 'Unforgotten').

Terwijl de rechercheurs elke moord oplossen - van de in scène gezette zelfmoord van de zoon van een parlementslid, de mysterieuze dood van een man tijdens zijn vrijgezellenfeest, een moord op een woonboot, tot het lichaam van een vrouw aangespoeld bij de Theems - blijft één zaak onopgelost: waar is de vermiste vrouw van David?

'The Change' gaat in première op zondag 10 september om 21.00 uur op BBC First

Overtuigd dat ze vroege tekenen van dementie heeft nadat ze vergat hoe een schoen heet, wordt Linda (Bridget Christie - 'Ghosts', 'It's Kevin') door haar huisarts geïnformeerd dat het eigenlijk de menopauze is.

Geïnspireerd en gesterkt door deze informatie, besluit Linda om wat van de tijd terug te winnen die ze in de loop der jaren heeft besteed aan 'onzichtbaar werk' en gaat voor de verandering iets voor zichzelf doen. Linda stoft haar oude Triumph-motor, waar ze al 30 jaar niet meer op heeft gereden, af en begint alleen aan haar avontuur naar het adembenemende wildernisgebied het Forest of Dean - op zoek naar haar identiteit, haar doel en een boom waar ze als kind in klom.

Onderweg ontmoet ze lokale bewoners, waaronder de beruchte Eel Sisters, een boze lokale radiopresentator en een mysterieuze man die in het bos woont met wilde zwijnen. Wat zou er in hemelsnaam mis kunnen gaan?

'Queens of Mystery' gaat in première op dinsdag 19 september om 21.00 uur op BBC First

Deze moordmysterie, gecreëerd door schrijver Julian Unthank van 'Doc Martin', is een eigenzinnig comedy-drama dat de avonturen volgt van de eeuwig single detective Mattie (Olivia Vinall - 'Apple Tree Yard', 'The Woman in White') en haar drie misdaad schrijvende tantes en tevens misdaadschrijvers. Met behulp van hun uitgebreide kennis van misdaad - zowel echt als fictief - lossen de dames moorden op in de stijl van whodunits in het pittoreske dorpje Wildemarsh.

Wanneer er een ramp gebeurt op een literatuurfestival tijdens de uitreiking van de 'Gouden Pick-Axe' -award, moeten ze al hun vaardigheden gebruiken om het mysterie op te lossen. Maar hoeveel zaken ze ook oplossen, het onopgeloste mysterie dat hen blijft achtervolgen is de verdwijning van Mattie's moeder vijftien jaar geleden.

'Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries' gaat in première op zondag 24 september om 20.00 uur op BBC First

Phryne Fisher’s lang verloren nichtje, Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill - 'Wanted', 'The Pretend One'), deelt veel van de eigenschappen van haar tante. Ze is dapper, moedig, gedreven door een sterk sociaal geweten - en ze heeft zowel een fantastische garderobe als een sprankelende humor!

In 'Miss Fisher's Modern Murder Mysteries', dat zich afspeelt in 1964, ruilt de roekeloze Peregrine Fisher het eenzame, onbevredigende leven in een kleine stad om voor een carrière als onderzoeker. Ze wordt gesteund door een groep opmerkelijke vrouwen die haar helpen in de voetsporen van haar beroemde tante Phryne te treden. In de serie onderzoekt Pergine een incident in een tv-muziekshow, gaat ze undercover in een topgeheime wetenschappelijke inrichting en bijt ze meer van zich af dan ze had verwacht tijdens het onderzoeken van een moord in een internationale kookschool.

In september kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Scott and Bailey', elke dinsdag om 21.00 uur tot 12 september

'Black Ops', elke vrijdag om 21.00 uur tot 1 september