'Vroege Vogels' is zondag in de Slikken van Voorne

Waar ooit de Maas de zee instroomde, groeit nu een klein waddengebied vol leven: de Slikken van Voorne. De badgasten die per tram vanuit Rotterdam kwamen, zijn ingeruild voor moerasvogels op het Groene Strand.

We zien veel bijzondere kevers, pluizen uilenballen om verborgen muizen te ontdekken en volgen meeuwen die vlak langs de windmolens van de Maasvlakte scheren. In het Oostvoornse Meer zien we brilduikers, middelste zaagbekken en een hele groep dodaars. Menno Bentveld gaat in het pikkedonker nog op zoek naar konijnen. En dat allemaal onder de rook van de Rotterdamse haven.

'Vroege Vogels', zondag 27 april om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.