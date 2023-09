'Vroege Vogels' is op de Utrechtse Heuvelrug

Foto: © BNNVARA 2022

Menno Bentveld ervaart hoe het is om in een bos te lopen dat van niemand is. De Utrechtse Heuvelrug is een enorm bosgebied waar elk bos zijn eigen verhaal heeft. In Breeveen is een bos volledig omvergeblazen door een valwind.