'Vroege Vogels' bezoekt zondag de Noardlike Fryske Wâlden

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Nergens anders in Europa vind je een coulisselandschap zo groot als de Noardlike Fryske Wâlden. In dit agrarisch landschap in Oost-Friesland zien we gekraagde roodstaarten en spotvogels.

Zij nestelen in houtwallen en elzensingels, die de boeren hier al eeuwenlang in stand houden. Omdat schaalvergroting er bijna niet heeft plaatsgevonden, grazen de koeien nog steeds op kleine perceeltjes. Aan de randen groeien planten die je misschien niet verwacht op het boerenland zoals heide, muizenoor en zelfs varens als dubbelloof. 'S nachts vliegen er volop nachtvlinders en de daarop jagende vleermuizen, die gebruik maken van de lijnen in het landschap.

'Vroege Vogels', zondag 21 juni om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Vroege Vogels op tv Dierenwelzijn, milieu, klimaat en natuur in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland. Dierenwelzijn, milieu, klimaat en natuur in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.

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