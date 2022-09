'Vroege Vogels' begeeft zich in de duinen

In de kop van Noord-Holland tussen Callantsoog en Den Helder ligt een smal, maar bijzonder natuurlandschap: de Noordduinen. Deze in de 15e eeuw aangelegde duinen vormen samen met de nieuwe natuurgebieden een dynamisch gebied waar duinsoorten zich helemaal thuis voelen.

In de duinen leeft tussen de konijnen een van de laatste populaties tapuiten van het land. Net buiten de duinen groeien op oude bollenvelden talloze orchideeën die je normaal in duinvalleien vindt. En aan de kust duiken de visdieven in zee en rennen de strandlopers over het strand op zoek naar voedsel.

'Vroege Vogels', zaterdag 10 september om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 2.