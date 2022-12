Vrijdag zie je 'Het Wetenschappelijk Jaaroverzicht 2022' op NPO 2

Samen met Nobelprijswinnaar en hoogleraar scheikunde Ben Feringa en collega-hoogleraren Beatrice de Graaf en Marcel Levi ziet Astrid Joosten om naar het jaar 2022 met de blik van de wetenschap.

In dit jaaroverzicht komen wetenschappelijke ontwikkelingen en interessante doorbraken aan bod, die ons helpen de wereld beter te begrijpen. Had de wetenschap de oorlog in Oekraïne kunnen voorspellen? Wat is stochastisch terrorisme en hoe gevaarlijk is het? Helpt de CRISPR-Cas gentherapie bij de genezing van verschillende erfelijke ziektes? En gaat het wetenschappers lukken om materialen te ontwikkelen die CO2 onttrekken aan de lucht?

'Het Wetenschappelijk Jaaroverzicht 2022', vrijdag 23 december om 20.30 bij BNNVARA op NPO 2.