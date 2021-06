Vrijdag in 'Sportlab Sedoc': superman in een rolstoel

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2019

Superman in een rolstoel, zo mag je de gouden paralympische triatleet Jetze Plat gerust noemen. De man heeft meer kracht in zijn armen dan oud-hordeloper Gregory Sedoc ooit in zijn benen had. Plat werd geboren met onvolgroeide benen, maar dat weerhield hem er niet van om op topniveau te presteren.

In Tokio is hij dé favoriet op paralympische triatlon en de wegwedstrijd op een handbike. Wetenschap en techniek spelen een cruciale rol bij het opnieuw behalen van Olympisch goud. Zijn racerolstoel en handbike worden op maat gemaakt, Plat moet heel aerodynamisch op zijn fiets liggen en het materiaal mag niet te licht zijn anders trekt de krachtpatser het stuk.

Gregory vraagt oa aan de ‘vader van de ligfiets’ Bram Moens hoe de ideale handbike van Jetze wordt ontwikkeld en hij neemt een kijkje op de Universiteit van Groningen waar Plat aan de aandrijfkracht voor wedstrijden in de racerolstoel werkt. Ten slotte Gregory neemt een razendsnelle tijdritfiets mee en daagt Jetze op een handbike uit tot een duel… 'Sportlab Sedoc', vrijdag 4 juni om 22.15 uur op NPO 2.