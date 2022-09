Vrijdag in 'Meldpunt': wijkzorg schreeuwt om extra investeringen

Met het water aan de lippen en nog veel meer 'water' op komst schreeuwt de wijkzorg om een reddingsboei: meer investeringen en personeel om de groeiende vraag naar zorg te kunnen beantwoorden.

Zonder extra geld en personeel bezwijkt de wijkzorg. Over wat er precies nodig is gaat 'Meldpunt' op vrijdag 9 september.

Anja de Nijs is op leeftijd en heeft de Ziekte van Crohn, een chronische ontstekingsziekte van de darm. Ze ging er bijna aan dood, maar gelukkig is ze er nog. Wijkverpleegkundige Marloes van Dinther verpleegt haar dagelijks: 75 minuten in de ochtend en een uur in de avond. Naast gewone zorg en medicatieverstrekking doet Marloes ook complexe handelingen, zoals het plaatsen van een katheter. Marloes moet hollen en vliegen om behalve mevrouw De Nijs ook haar andere cliënten te kunnen helpen. Het ziekteverzuim onder haar collega’s is hoog en de vergoeding die haar werkgever van mevrouw Nijs’ verzekeraar krijgt is niet genoeg om de kosten te betalen.

Haar baas Jessica Beekman, zorgmanager bij zorgorganisatie Vivent in Noord Brabant, kampt dagelijks met bureaucratie en gebrek aan personeel en geld. 'Wij draaien verlies op de wijkverpleging. Elk ander bedrijf had allang de stekker eruit getrokken', zegt Beekman. Maar liefst 19 zorgorganisaties luidden vorige week de noodklok in een paginagrote advertentie met een roep om extra investeringen.

Deze maand ondertekenen zorgorganisaties, zorgverzekeraars en overheid een zorgakkoord en presenteert de regering de rijksbegroting voor het komende jaar. Elles de Bruin bespreekt met Diny van der Vleuten van zorgorganisatie Vivent en de oprichter van Buurtzorg Nederland; Jos de Blok wat hierin geregeld moet worden om de wijkzorgproblemen het hoofd te bieden.

Verder in 'Meldpunt': conflict over reisboeking

Mary van den Berg informeert bij reisorganisatie Senior Vakantie Plan naar een ouderenreis en wordt gewezen op een trip naar Portugal. Ze laat een brochure opsturen maar boekt nog niet. Toch zegt de reisorganisatie dat ze mondeling akkoord is gegaan en ze de reis moet betalen. MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt de zaak en vertelt wanneer een reisboeking definitief is en wanneer niet.

'Meldpunt', vrijdag 9 september om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.