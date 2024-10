Vrijdag in 'Meldpunt': vaste bewoners recreatiepark moeten vertrekken

De vaste bewoners van recreatieparken Primo en Secundo in Drenthe zitten met hun handen in het haar. Hoewel ze al jarenlang eigenaar zijn van hun huisjes én de grond eronder, wil de gemeente hen nu laten vertrekken om de recreatieve bestemming van het park te behouden.

Dit terwijl de rijksoverheid juist plannen heeft om vakantieparken geschikt te maken voor permanente bewoning. Wat moeten deze bewoners nu doen?

Maria en Jaap Jongeneel staan sinds 2004 ingeschreven bij de gemeente Coevorden op hun adres op vakantiepark Primo. Ze verkochten toen hun huis om samen oud te worden op het park. Meneer Jongeneel is ziek en zijn vrouw zorgt voor hem, maar nu wil de gemeente permanente bewoning tegenhouden. Volgens mevrouw Jongeneel kwam er regelmatig een opsporingsambtenaar naar het park om te controleren wie er permanent woonde. 'Hij verstopte zich zelfs in de bosjes. Ik voel me bespied', zegt ze. Het stel zit klem: vertrekken is voor hen geen optie, ze kunnen geen nieuwe hypotheek krijgen door hun leeftijd en huren is veel te duur.

Waarom handhaven gemeenten zo streng op permanente bewoning van vakantiewoningen, terwijl er een wetsvoorstel is om vakantieparken om te zetten in woonwijken? Elles de Bruin praat in de studio van 'Meldpunt' met Rico Wanschers van de Belangenvereniging Vrij Wonen en Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON, de belangenvereniging voor onder andere vakantieparken.

En verder: bewoners verpleeghuis radeloos om schrappen restaurant.

In woonzorgcentrum Molenschot, dat onderdeel is van zorggroep Silverein, is het restaurant vervangen door automaten. Bewoners die aan het eind van de dag iets willen eten, moeten dit zelf uit de automaat halen en betalen via een QR-code. Silverein is in september met deze proef van zes weken gestart, maar de bewoners zijn nog steeds boos. Niet alleen omdat er geen goede maaltijden meer zijn, maar ook omdat het restaurant een belangrijke sociale plek was. Elles de Bruin praat hierover met Timon Dijkman, directeur van Silverein.

'Meldpunt', vrijdag 4 oktober om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.