Vrijdag in 'Meldpunt' tips om rond te komen in deze dure tijden

Een forse daling van de koopkracht, die dit jaar niet door het kabinet wordt gecompenseerd, vraagt om aanpassingen in ons uitgavepatroon. Vooral mensen met een middeninkomen moeten wennen aan dat feit dat niet alles meer kan nu, alles veel duurder is geworden. Wat zijn dan verstandige keuzes?

Linda Bovendeert (75) is weduwe en leeft van AOW met een klein aanvullend pensioen en zorgtoeslag. Ze kon tot voor kort net rondkomen. Maar nu alles duurder is geworden teert ze in op haar spaarrekening. 'Alle extraatjes betaal ik van spaargeld. Dan zou ik geen krant kunnen betalen, mijn zwemabonnement opzeggen. Een kop koffie op een terras kan dan ook niet meer.' Als het zo doorgaat is over een paar jaar het spaargeld op. Minke van Kuijen is influencer op financieel gebied, kortweg een ‘finfluencer’. Onder haar alias Gierige Gerda geeft zij praktische tips bij het doen van dagelijkse boodschappen. In de studio reageren Ingrid Rep, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB en Marike Knoef hoogleraar economie, die zich gespecialiseerd heeft in de micro-economie van de huishoudens.

Verder in 'Meldpunt': alweer zorgen duizenden pensioennabetalingen van ABP voor grote belastingschade.

Michael Bil werkt jarenlang als beveiliger voor de gemeente Rotterdam als hij in 2016 wordt afgekeurd. Sindsdien ontvangt hij een UWV-uitkering. In 2019 hoort hij dat hij al die tijd ook recht heeft op een aanvullende uitkering van ABP. Als het pensioenfonds dat geld in één keer nabetaalt, heeft Michael daar maar weinig plezier van: zijn toeslagen en kindgebonden budget worden verlaagd of zelfs stopgezet. Michael is niet de enige: de afgelopen jaren kregen 16.000 arbeidsongeschikten achterstallig pensioen nabetaald van ABP. Vaak met alle fiscale gevolgen van dien. MAX Ombudsman Rogier de Haan diende eerder in een vergelijkbare zaak een schadeclaim in bij ABP. Met succes. Moet ABP ook nu de portemonnee trekken?

