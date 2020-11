Vrijdag in 'Meldpunt': thuis sterven mag zolang de geldvoorraad strekt

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

De palliatieve zorg voor mensen die op punt staan te overlijden komt in gevaar door strikte budgetregels van zorgverzekeraars. Als het jaarbudget voor de zorgaanbieder wordt overschreden worden de kosten niet meer vergoed en moet een doodzieke patiŽnt in zijn laatste dagen worden overgenomen door een andere zorgaanbieder.

'Zorgverzekeraars zijn meer boekhouders dan financiers van goede zorg', stelt Hans Buijing van Zorgthuisnl in 'Meldpunt' op vrijdag 27 november om 19.15 uur bij MAX op NPO 2.

De Scheveninger Jan Pronk (80) hoort in augustus dat hij lijdt aan kanker en nog maar kort te leven heeft. Broer Koos en schoonzus Astrid beloven hem wat hij zo graag wil: in zijn vertrouwde huis, omringd door familie en vrienden, zijn laatste dagen slijten met de 24-uurs zorg waarvoor hij is verzekerd. Dat lijkt geregeld maar op het laatste moment kan deze terminale thuiszorg niet doorgaan, omdat het budgetplafond is bereikt dat zorgverzekeraar OHRA met zorgorganisatie Allerzorg heeft afgesproken. Daarom wordt hij op 3 oktober – tegen zijn uitdrukkelijke wens in - toch overgebracht naar een hospice. Diezelfde avond overlijdt Jan Pronk in het hospice. De familie blijft achter met verdriet, verbazing over hoe dit mogelijk is en een schuldgevoel over dat ze zijn laatste wens en hun belofte niet hebben kunnen inlossen.

Hans Buijing, bestuurder van brancheorganisatie voor thuiszorg Zorgthuisnl ziet dit vaker gebeuren en vindt dat zorgverzekeraars te veel aan het boekhouden zijn en geen oog meer hebben over de praktijk van goede zorg. Hij licht dit toe in 'Meldpunt'.

Dataspionnen

Veel elektronica voor in en om het huis is tegenwoordig verbonden met internet. Dat is handig omdat het daarmee op afstand is te bedienen. Trendwatcher Vincent Everts heeft in zijn huis al een tijdje een online deurbel en thermostaat. Daar kamen later de robotstofzuiger en de slimme wasmachine bij. En zijn smart tv blijkt uitgerust met een microfoon voor spraakbesturing.

Grote vraag is: hoe zit het met de privacy van de gebruiker? Ben je verplicht om bij gebruik al je gegevens te delen met de fabrikant? En valt het apparaat makkelijk te hacken waardoor je bijvoorbeeld stiekem afgeluisterd of bekeken kan worden in je huiskamer? Of zijn die zorgen onterecht? In de studio reageert beveiligingsexpert en ethische hacker Sijmen Ruwhof.

Werkboete

Wie met prepensioen is en vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd toch weer aan het werk gaat, kan soms een fikse boete van de Belastingdienst krijgen. Die hangt Ronald Hogenbirk (61) boven het hoofd. Vlak nadat hij in september van dit jaar met prepensioen bij de Nederlandse Spoorwegen gaat, wordt hij benaderd door een zorginstelling met personeelsgebrek. Voordat hij bij de NS in dienst was, werkte hij 23 jaar lang in de zorg. Zijn handen jeuken om in coronatijd de zorg te ondersteunen. Maar de boete van de Belastingdienst hiervoor kan flink oplopen. MAX Ombudsman Rogier de Haan legt uit hoe dit zit en zoekt voor meneer Hogenbirk uit of hij nou wel of niet aan de slag mag in de zorg.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 27 november om 19.15 uur op NPO 2.