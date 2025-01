Vrijdag in 'Meldpunt': spoedeisende hulp loopt vast

De spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen staat onder hoogspanning. De ruim tachtig SEH-afdelingen worstelen met de toestroom van patiŽnten die onnodig of te lang in het ziekenhuis zijn.

'Meldpunt' kijkt mee met artsen en verpleegkundigen op verschillende afdelingen.

De 83-jarige longkankerpatiënt Cock Guldemundt komt al voor de vierde keer met benauwdheidsklachten per ambulance naar het ziekenhuis in Den Haag. Hij woont nu zelfstandig, maar dat gaat steeds moeilijker. Zijn dochter maakt zich zorgen over hoe het verder met hem moet. Verder legt SEH-arts Noortje Briët-Schipper uit wat er gebeurt als het te druk wordt op de spoedeisende hulp van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Vanwege de vergrijzing zal de komende jaren de toestroom van thuiswonende ouderen verder toenemen. Wat moet er gebeuren om de spoedeisende hulp goed te laten functioneren? Elles de Bruin bespreekt de problematiek in de studio van 'Meldpunt' met Yara Basta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en Joyce Kranendonk, die binnen de beroepsvereniging V&VN de transferverpleegkundigen vertegenwoordigt.

En verder: is de gemeente aansprakelijk voor letselschade na een val?

De 85-jarige Wil Stam valt op de Parallelweg in Zevenaar wanneer ze al wandelend uitwijkt voor een auto en in de berm probeert te lopen. Mevrouw Stam is niet bekend met de weg, maar moet daar zijn omdat er een tijdelijke bushalte zit. Omdat het een 60 km-weg is, wijkt ze uit naar de berm. Maar naast het wegdek zit een diepe geul, waardoor mevrouw valt. Uiteindelijk levert de val mevrouw een tandartsrekening van tweeduizend euro op. Ze stelt de gemeente Zevenaar aansprakelijk, maar krijgt nul op het rekest. Volgens de gemeente had mevrouw Stam helemaal niet uit hoeven wijken en de berm is daar ook niet voor bedoeld. MAX Ombudsman Rogier de Haan duikt in deze zaak en haalt verhaal.

